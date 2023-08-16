Kocaeil itfaiye filosunu güçlendiriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 8 itfaiye aracı daha almak için ihale düzenledi. İhaleye 2 firma teklif verdiKOCAELİ (İGFA) - Türkiye’nin en başarılı itfaiyelerinden biri olan Kocaeli İtfaiyesi filosunu yeni araçlarla güçlendiriyor. Birçok olayda ve afette erken müdahaleyle önemli işler başaran itfaiye ekibi modern araçlara kavuşuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 yeni itfaiye aracı alımı için ihale düzenlendi. Büyükşehir ana hizmet binasında düzenlenen ihaleye 2 firma teklif verdi. İhalede en düşük teklif 37 milyon 950 bin TL oldu.

İTFAİYE FİLOSUNA 8 ARAÇ DAHA

Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi yeni gelecek tam donanımlı araçlarla filosunu daha da genişletmiş olacak. Büyükşehir İtfaiyesinin yeni alacağı 8 adet 18 metre merdivenli ve 2,5 ton su kapasitesine sahip araçlar, takviye aracı olarak görev yapacak. Ayrıca bu araçlarda ilk müdahale de yapılabilecek. Kocaeli İtfaiyesi filosunda bunlarla birlikte araç sayısını 114’e çıkarmış olacak. Teklifler komisyon tarafından değerlendirildikten 120 gün içerisinde araçlar teslim edilecek.