Kocaağa: Sığır yetiştiricilerimizin yanındayız

İzmir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Ödemiş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kocaağa, sığır yetiştiricileri ve çiftçilerin her zaman yanında olduklarını söyledi.Yunus KARAKAYA / İZMİR (İGFA) - İzmir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği hakkında ortaya atılan iddiaları cevaplandıran Başkan Ahmet Kocaağa, haklılıklarının mahkeme kararlarıyla tescillendiğini söyledi.

2021 Yılı seçimli genel kurulunda şaibe yapıldığı ve kayyım atanacağı yönündeki iddiaları yalanlayan Başkan Kocaağa, "Asılsız iddialarla ilgili açılan davalarda yargı son noktayı koydu. Gerçek dışı ve a asılsız iftiralarla birliğimiz ve benim aleyhime hiç hoş olmayan söylemler kullanılarak, genel kurul seçimin iptali Ve kayyım heyetinin atanması talebine ilişkin açılan ilk dava İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce reddedilmiştir. Genel kurul Seçiminin iptali ve Kayyım heyetinin atanması talebı ile ilgili tedbir istemi de, İzmir Bölge Adlıye Mahkemesı 1. Hukuk Dairesi'nce reddedilmiştir. Böylece Birliğimize yöneltilen çirkin iftiraların asılsız olduğu Mahkeme kararlarıyla da tereddütte yer vermeyecek şekilde sonuçlanmıştır" dedi.

İzmir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, üyelerden aldığı güven ve destek ile görevine devam ettiğinin altını çizen Kocaağa, "Çoğulcu karakteri ile tüm üyelerimiz birlikte hareket etmekte siyasi ve kişisel çıkarlar yerine birliğimiz üyelerinin ve milletimizin yararını en üst düzeyde koruyacak şekilde hizmet etmektedir. Ancak kişisel menfaatlerini siyasi amaçlarını gerçekleştirmek isteyen adeta”Çamur at izi kalsın ”mantığıyla hareket eden ve birliğimize zarar veren tek taraflı ve gerçeği yansıtmayan haberler yapılması için çalışması, birliğimizi ve yönetım kurulumumuzu hedef alarak beyhude karalama faaliyetlerinde içinde yer alsalarda , asla başarılı olamayacaklardır. Hepsi gerçek dışıdır" diye konuştu.