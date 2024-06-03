Kocaaeli'de Alışveriş Festivali esnafla vatandaşın yüzünü güldürdü
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle İzmit Kent Meydanı ve Gebze Kent Meydanında düzenlenen Alışveriş Festivali sona erdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle İzmit Kent Meydanı ve Gebze Kent Meydanında düzenlenen Kocaeli Alışveriş Festivali, dolu dolu geçen beş günün ardından sona erdi. Yoğun bir katılımla geçen festivalde satıcı ve alıcı en uygun fiyatlı ürünlerde buluştu. Karnaval havasında geçen festivalde yüzde 30’dan yüzde 50’ye varan indirimler yapıldı. Festival, hem esnafın hem de vatandaşın yüzünü güldürdü.
ÇOCUKLAR DA UNUTULMADI
Festivalin bir güzel tarafı ise çocuklar için özel olarak hazırlanan oyun grupları ve sahne şovları oldu. Anne ve babalar alışveriş yaparken çocuklar Büyükşehir’in kurduğu stantlarda keyifli vakit geçirdi. Çocuklar, çocuk oyun gruplarına ve yüz boyama etkinliklerine katıldı. Yine festival çerçevesinde akrobasi ve illüzyon showlar yapılırken, ikramlarla da çocuklar sevindirildi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|38
|102
|2. Fenerbahçe
|38
|99
|3. Trabzonspor
|38
|67
|4. Başakşehir
|38
|61
|5. Kasımpasa
|38
|56
|6. Beşiktaş
|38
|56
|7. Sivasspor
|38
|54
|8. Alanyaspor
|38
|52
|9. Rizespor
|38
|50
|10. Antalyaspor
|38
|49
|11. Gaziantep FK
|38
|44
|12. A.Demirspor
|38
|44
|13. Samsunspor
|38
|43
|14. Kayserispor
|38
|42
|15. Hatayspor
|38
|41
|16. Konyaspor
|38
|41
|17. Ankaragücü
|38
|40
|18. Karagümrük
|38
|40
|19. Pendikspor
|38
|37
|20. İstanbulspor
|38
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|34
|75
|2. Göztepe
|34
|70
|3. Sakaryaspor
|34
|60
|4. Bodrumspor
|34
|57
|5. Ahlatçı Çorum FK
|34
|56
|6. Kocaelispor
|34
|55
|7. Boluspor
|34
|53
|8. Gençlerbirliği
|34
|51
|9. Bandırmaspor
|34
|50
|10. Erzurumspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|43
|12. Manisa FK
|34
|40
|13. Keçiörengücü
|34
|40
|14. Adanaspor
|34
|39
|15. Şanlıurfaspor
|34
|38
|16. Tuzlaspor
|34
|38
|17. Altay
|34
|10
|18. Giresunspor
|34
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|91
|2. Arsenal
|38
|89
|3. Liverpool
|38
|82
|4. Aston Villa
|38
|68
|5. Tottenham
|38
|66
|6. Chelsea
|38
|63
|7. Newcastle
|38
|60
|8. M. United
|38
|60
|9. West Ham United
|38
|52
|10. Crystal Palace
|38
|49
|11. Brighton
|38
|48
|12. Bournemouth
|38
|48
|13. Fulham
|38
|47
|14. Wolves
|38
|46
|15. Everton
|38
|40
|16. Brentford
|38
|39
|17. Nottingham Forest
|38
|32
|18. Luton Town
|38
|26
|19. Burnley
|38
|24
|20. Sheffield United
|38
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|95
|2. Barcelona
|38
|85
|3. Girona
|38
|81
|4. Atletico Madrid
|38
|76
|5. Athletic Bilbao
|38
|68
|6. Real Sociedad
|38
|60
|7. Real Betis
|38
|57
|8. Villarreal
|38
|53
|9. Valencia
|38
|49
|10. Deportivo Alaves
|38
|46
|11. Osasuna
|38
|45
|12. Getafe
|38
|43
|13. Celta Vigo
|38
|41
|14. Sevilla
|38
|41
|15. Mallorca
|38
|40
|16. Las Palmas
|38
|40
|17. Rayo Vallecano
|38
|38
|18. Cadiz
|38
|33
|19. Almeria
|38
|21
|20. Granada
|38
|21