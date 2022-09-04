KO-MEK’te yeni eğitim dönemi başlıyor

Kocaeli'de Halk Üniversitesi KO-MEK 12 ilçede 43 kurs merkezi ve 359 farklı branşı ile yeni dönemin kapılarını açıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) yeni eğitim dönemine 19 Eylül Pazartesi günü başlıyor.

Halk Eğitiminde kentin tartışmasız en önemli kurumlarından biri olan KO-MEK, yeni eğitim döneminde Kocaeli’nin 12 ilçesinde 43 kurs merkezi ile birbirinden farklı branşlarıyla ücretsiz eğitim vermeye devam edecek.

KO-MEK, yeni eğitim döneminde kentin her köşesindeki kurumlarıyla eğitimin hizmetinde olmayı sürdürecek. 12 ilçede ve 43 kurs merkezinde toplam 359 branşta hizmet verilecek. İsteyen her vatandaş www.komek.org adresi üzerinden online başvuru yöntemi ile eğitim almak istediği branşa kayıt yaptırabilecek.

EĞİTİCİLERE EĞİTİM VERİLDİ

KO-MEK’in eğitim kadrosu da yeni eğitim döneminde vatandaşlara en iyi ve kaliteli eğitimi verebilmek amacıyla zümre toplantılarını yaparak yıllık planlarını hazırladı. Ayrıca eğiticinin eğitimi ile yeni döneme hazırlanan KO-MEK yeni dönem öncesi eğitmenlere Diksiyon ve Hitabet, İlk Yardım, Etkili İletişim Teknikleri, İş ve Mutlu Yaşam, İletişim ve Çatışma Yöntemi konularında eğitimler verdi. Ayrıca kurs merkezleri de, boya-badana, su ve elektrik aksamlarındaki tadilat çalışmaları kapsamlı elden geçirilerek eğitim alanları iyileştirildi.

17 yıl önce büyük emeklerle kurularak kısa sürede tüm ilçelere yayılan ve artık bir halk üniversitesi olan KO-MEK 17 yıllık dönemde 12 ilçe 43 kurs merkezinde 359 farklı branşta 752 bin 930 kişiye eğitim vererek bu alanda ilkleri başardı. KO-MEK’te geçtiğimiz dönemde 48 bin 144 kursiyer eğitim alarak mezun oldu.