KO-MEK’te eğitim operatörlerde

KO-MEK 367 farklı branşta verdiği birbirinden önemli eğitimlerle Türkiye’de ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), 367 farklı branşta verdiği birbirinden önemli eğitimlerle Türkiye’de ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor.

Büyükşehir bünyesinde bulunan birimlere eğitim desteği veren KO-MEK, bu kez Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’yla birlikte itfaiyeci aracı operatörlerine “İtfaiye araçları, pompalar ve hidrolik sistemler’’ ile ilgili eğitim verdi. Verdiği eğitimlerle personelin daha donanımlı ve eğitimli olmasını sağlayan KO-MEK, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Şimdiye kadar birçok branşta farklı kurum ve kuruluşlara eğitim desteği vererek daha donanımlı olmalarını destekleyen KO-MEK, şimdi de Gebze bölgesindeki itfaiyeci aracı operatörlerine eğitim verdi. Alanında uzman eğitimciler tarafından hem teorik hem de pratik itfaiyeci eğitimlerini tamamlayan kursiyerler, daha donanımlı olacak.