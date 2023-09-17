KO-MEK yeni döneme hazır

Kocaeli'de Halk Üniversitesi KO-MEK yeni döneme kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak hazırlanıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nin yetişkin eğitimindeki önemli kurumu olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) yeni dönem öncesinde paydaşları ile bir araya gelerek geçmiş dönemin değerlendirmesini ve yeni dönem iş birliği konuları hakkında görüş alışverişinde bulunmaya devam ediyor.

Kurs merkezi yöneticileri ve eğitmenlerle gerçekleştirilen toplantılarda yeni dönem öncesi yapılması gerekenleri gözden geçiren KO-MEK, son olarak Kocaeli İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nail Ekiz’in yanı sıra 12 ilçe Milli Eğitim ve ilçe Halk Eğitim Müdürlerinin eksiksiz katılım sağladığı toplantıda durum değerlendirmesi yaparak yeni dönem hedeflerini görüştü.

Toplantıya ev sahipliği yapan Yaygın Eğitim Şube Müdürü Şenol Pekgöz konuşmasında öncelikle yeni dönemin paydaşlara hayırlı olmasını dileyerek yeni dönemde tüm kurumların iş birliklerini daha da güçlendirerek yetişkin eğitiminde yeni başarılar elde edileceğini belirtti. Sürekli birlikte ve irtibat halinde olunması gerektiğini ifade eden Pekgöz, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinin ve KO-MEK’in açtıkları kurslar, insanların yaşam kalitesini geliştirerek, seviyelerini yükseltmelerini sağlıyor. Bu yüzden Büyükşehir Belediyesi olarak halkın eğitime büyük önem gösteriyoruz" diye ifade etti.

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nail Ekiz ise bu tür toplantılarda ileriye dönük çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunulması gerektiğini söyledi.

KO-MEK 18 EYLÜL DE BAŞLIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarında (KO-MEK) yeni eğitim dönemi 18 Eylül Pazartesi günü itibari ile kapılarını açıyor. Yeni eğitim döneminde eğitimler 12 ilçede ve 44 kurs merkezinde toplamda 375 branşta gerçekleştiriliyor. Toplamda 838.477 kişiye eğitim veren KO-MEK’te yeni dönemde, yeni projelerle birlikte daha fazla kursiyere eğitim vererek sertifikalandırmak hedeflenmekte.

KO-MEK eğitimlerinden ücretsiz yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını her zaman olduğu gibi KO-MEK’in resmi internet sitesi olan www.komek.org adresi üzerinden yapabilecek.