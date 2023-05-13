KO-MEK'ten el emeği eserler

KO-MEK kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserlerinin yer aldığı sergiler Kartepe ve Körfez ilçe sergileri ile devam ettiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları(KO-MEK) kursiyerlerin bir yıl boyunca el emeği göz nuru dökerek oluşturduğu birbirinden eşsiz eserlerin yer aldığı ilçe sergilerine Kartepe ve Körfez ile devam edildi. Kursiyerlerin bir yıl boyunca ürettiği el emeği göz nuru ürünlerin vatandaşlarla buluştuğu serilerde bir birinden güzel ürünler göz kamaştırdı. Eşsiz eserlerin yer aldığı sergileri gezen ziyaretçiler hazırlanan ürünlere tam not verdi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde geçekleştirilen Kartepe sergisine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yanı sıra Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AK Parti Kartepe Ak Parti ilçe Başkanı Sadık Yılmaz, Kartepe AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Elif Durmuş, Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇELİK: SOSYAL MEDYADA GÖRDÜĞÜNÜZ HER BİLGİYE İNANMAYIN

Açılış öncesinde “Sosyal Medya Neyimiz Olur”? adlı söyleşi düzenleyen Gazeteci Ersin Çelik konuşmasında; sosyal medyada yer alan bilgilerin birçoğunun belli kaynaklardan yayıldığını ifade ederek güvenli bulmadığınız bilgilere inanmayın uyarısında bulundu. Çelik, ‘’Yapay zeka teknolojik ürünler bizim yerimize her şeyi kaydederek hafızasında tutuyor. Sosyal medya uygulamaları da artık hayatımızın bir parçası oldu ama bu tür uygulamalarda ne yazık ki çoğu zaman yalan ve manipüle edilmiş bilgiler sıkça yer alıyor’’ diyerek uyarılarda bulundu.

BÜYÜKAKIN: KO-MEK BİR REHABİLİTE MERKEZİ

Söyleşinin ardından saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayan programda kursiyerler adına Köseköy Giyim Kursiyeri Serap İşcan konuşma yaptı. KO-MEK kurslarının önemine değinen Başkan Büyükakın, “Kursiyerlerimiz buralarda sadece eğitim almıyor aynı zamanda KO-MEK Bohçası ile evlenecek kızlarımıza çeyiz desteği, KO-MEK VefasI ile ihtiyaç sahiplerine destek olmak gibi birçok sosyal sorumluluk projesi de gerçekleştiriyorlar. KO-MEK sizler ve bizler için bir aile yuvası gibi artık buralar hem eğitim yeri hem de rehabilite merkezi olarak sizler için hizmet etmeye devam ediyor” dedi.

KÖRFEZ İLÇE SERGİSİ RENGARENKTİ

Bir diğer sergi açılışı da Körfez’de gerçekleştirildi. KO-MEK Körfez ilçe sergisinin açılışını yapan Başkan Büyükakın birbirinden eşsiz el emeği göz nuru ürünler hakkında bilgi alarak kursiyerlere teşekkür etti. Körfez Tütünçiflik Kültür merkezinde gerçekleştirilen açılışa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yanı sıra Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti Milletvekili Adayı Sadettin Hülagü, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Nurettin Okutan, MHP Körfez ilçe Başkanı Doğan Bekiroğlu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Aysun Demir, Körfez Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, Körfez Halk Eğitim Müdürü Muhammet Kocakaya’nın yanı sıra çok sayıda davetli ve sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.

“SOSYAL MEDYA NEYİMİZ OLUR”?

Bahar festivalini andıran bir ortamda gerçekleştirilen açılış öncesinde söyleşi düzenleyen Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz konuşmasında katılımcıları sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan yalan bilgiler ve sahte hesaplar hakkında uyardı.

Söyleşinin ardından saygı duruşu ve istiklal marşı okunarak açılış programı başlamış oldu. Güzel havanın etkisiyle oldukça yoğun katılımın gerçekleştirildiği açılışta kursiyerler adına konuşmayı kursiyerimiz Sevim Mutlu yaptı.

KÖRFEZ’E BİN KİŞİLİK YENİ SALON MÜJDESİ

Açılışta konuşma yapan Başkan Büyükakın, Körfez’e artık bulundukları salonun yetmediğini ifade ederek bin kişilik yeni bir salon yapılması için propje yapacaklarını söyledi. Konuşmaların ardında KO-MEK Bohçası yakın zamanda düğünü olacak olan kursiyerimize hediye edildi. Ardında açılışa katılan protokol ve çocuklar hep birlikte açılış kurdelesini keserek sergi alanı gezildi. Kursiyerler tek tek sohbet ederek ürünler hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın alanda bulunan branşların uygulama alanlarının başına geçerek hünerlerini sergiledi. Halı dokuma tezgâhının başına oturan Başkan Büyükakın, ilmek atıp makas vurdu.