KO-MEK'ten depremzedeler için kışlık çocuk takımları

Gölcük depreminde aynı acıları yaşayan KO-MEK kursiyerleri depremzedeler için seferber oldu ve kendi elleriyle kışlık kıyafetler dikti.KOCAELİ (İGFA) - Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremleri sonrasında tüm Türkiye tek yürek olarak yaraları sarmak için seferber oldu.

Gölcük depreminde aynı acıları yaşayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK)’nın kursiyerleri KO-MEK’in çağrısına kayıtsız kalmayarak vefa örneği gösterdi ve yardım organizasyonu düzenledi.

KO-MEK vefasını bir kez daha sergileyen kursiyerler, KO-MEK yönetimiyle birlikte kısa sürede organize olarak depremzedeler için yardım kolileri toplarken, bazı kıyafetleri de kendileri dikti.

584 KOLİ YARDIM TOPLANDI

KO-MEK kursiyerleri oluşturulan yardım çağrısına temel insani ihtiyaçlardan oluşan; battaniye, kışlık kıyafetler, yağmurluk, hijyen seti, bebek bezi, ısıtıcı, yorgan ve yastıktan olmak üzere toplamda 584 koli toplayarak deprem bölgesine gönderdi.

Toplanan yardımların bir kısmı kursiyerlerin kendi imkânları ile alınırken bir kısmı da KO-MEK kurs merkezlerinde oluşturulan dikim merkezlerinde kursiyerler tarafından bizzat dikildi.