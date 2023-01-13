KO-MEK'ten bir kurs merkezi daha

Kocaeli'de oluşan yoğun talebe cevap veren KO-MEK, Uzunçiftlik kurs merkezini açtı. KO-MEK’in kent genelindeki kurs merkezi sayısı 44’e yükseldi.KOCAELİ (İGFA) -Yıllardır halk eğitimine verdiği hizmetle, halk üniversitesi unvanını alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), vatandaşların isteği doğrultusunda yeni kurs merkezleri açmaya devam ediyor.

371 farklı branşta verdiği meslek ve sanat eğitimleriyle çok sayıda vatandaşın meslek sahibi olmasına vesile olan KO-MEK, Kartepe bölgesinde yeni bir kurs merkezine ihtiyacın ortaya çıkmasından dolayı Uzunçiftlik’te bir kurs merkezi açmak için arayışlara başladı.

Kısa sürede bina teminini gerçekleştirerek alt yapı çalışmalarını ve fiziki çalışmalarını tamamlayan KO-MEK, yeni kurs merkezinde eğitimlere başladı.

12 İLÇEDE 44 KURS MERKEZİ OLDU

12 ilçede, 43 kurs merkezinde eğitimlerini sürdüren KO-MEK, Uzunçiftlik kurs merkezinin açılmasıyla birlikte kurs sayısını 44’e yükseltmiş oldu. 46 bin 264 kursiyere aktif olarak eğitim veren KO-MEK, oluşan yoğun taleplere cevap verebilmek ve kursiyerlere daha iyi fiziki ortamlarda eğitim verebilmek için de çalışmalarını sürdürüyor. Fiziki alt yapısı tamamlanan Uzunçiftlik KO-MEK Kurs Merkezinde kursiyerler sınıfları doldurmaya başladı.