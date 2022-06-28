KO-MEK sergileri Dilovası ile final yaptı

Kocaeli'nin 12 ilçesinde 12 ayrı sergi düzenleyerek el emeği göz nuru ürünleri sergileyen KO-MEK, son sergisini Dilovası’nda gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı ilçe sergilerinin finalini Dilovası’yla yaptı.

12 ilçede 12 ayrı sergi düzenleyen KO-MEK her sergide birbirinden güzel 15 bine yakın el emeği göz nuru eseri ziyaretçiler için görücüye çıkardı.

62 bin 866 aktif kursiyerin bulunduğu KO-MEK’te toplamda 359 farklı branşta şimdiye kadar 748.565 kişi eğitim aldı. KO-MEK müzik grubu eğitmenlerinin seslendirdiği birbirinden güzel eserler ve kursiyerlerin farklı uygulamalarıyla yaz festivali tadında gerçekleşen açılışlarda katılımcılar doyasıya eğlendi.

Dilovası Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ilçe sergisinin açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, STK temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Açılışta işaret dili kursiyerlerinin hazırladığı hayat bayram olsa adlı gösteri izleyenler tarafından uzun süre alkışlandı.

Dilovası Belediye Başkanı Şayir, hiç kimseyi ayırt etmeden herkese hizmet ederek vatandaşla iç içe olarak hizmetlerimizi sürdürdüklerine dikkati çekerek, emeği geçen herkese ve KO-MEK kursiyerlerine teşekkür etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, yeni dönemde KO-MEK'in başka bir şey yapmalarını isterken, "El emekleriniz artık üretime ve ekonomiye dönsün biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama bunu ileriye götürmek ve kendi işletmenizi kurmak sizin elinizde” dedi.

Konuşmalar sonrasında KO-MEK Bohçasını yakında evlenecek olan nişanlı kursiyere hediye eden Başkan Büyükakın daha sonra protokolle birlikte açılış kurdelesini keserek, sergi alanınındaki stantları uzun uzun inceledi.