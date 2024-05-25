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KO-MEK kursiyerlerinin el emeği eserleri sergilendi

YAŞAM 25.05.2024, 10:45
KO-MEK kursiyerlerinin el emeği eserleri sergilendi

KO-MEK kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserlerinin yer aldığı sergiler bu kez Darıca ilçe sergisiyle devam ettiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), her yıl bahar şenliği havasında düzenlediği ve artık geleneksel hale gelen ilçe sergilerine Darıca ilçe sergisiyle devam etti. Kursiyerlerin bir yıl boyunca ürettiği el emeği göz nuru ürünlerin vatandaşlarla buluştuğu sergilerde birbirinden güzel ürünler göz kamaştırdı. Eşsiz eserlerin yer aldığı sergide ürünleri tek tek inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “KO-MEK, Kocaeli’nin en büyük sivil toplum kuruluşu haline geldi ve aynı zamanda en güçlü kadın örgütüdür” diyerek zor zamanlarda hayatın içinde olan KO-MEK kursiyerlerine teşekkür etti.

KATILIM YOĞUN OLDU

Adnan Menderes Kültür Merkezindeki açılışta KO-MEK müzik grubu usta öğreticileri davetlilere mini bir konser verdi. Sergi açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti İlçe Başkanı Köksal Şakar, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Gülenç, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, Halk Eğitim Müdürü Mustafa Sağdıç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNİN İÇİNDE OLDUM”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda çocuk oyun odalarında eğitim alan minik kursiyerler uzay kostümüyle gösteri düzenledi. Gösterinin ardından kursiyerler adına konuşma yapan giyim kursiyeri Güler Çokan, “34 yıllık hemşirelik hayatımdan sonra emekli oldum. Emeklilik sonrası adeta bir boşluğa düştüm. Bu dönemde ne yapabilirim diye düşünürken KO-MEK ile tanıştım. Burada kendim ve ailem için birçok elbise dikerek hem aile ekonomime katkı sağladım hem de yeni bir aile edinmiş oldum. KO-MEK sayesinde sosyal sorumluluk projelerinde de yer alarak birçok kurum ve kuruluşa KO-MEK Vefası adı altında destek olduk. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen ve 11 ilimizi vuran 6 Şubat depremi sonrasında oradaki vatandaşlarımıza biraz olsun destek olmak için 561 kışlık mont ve 50’den fazla kışlık giysi dikerek gönderdik. Bu tür sosyal sorumluluk projelerin içinde olmak beni ve arkadaşlarımı çok mutlu ediyor bize bu imkânı veren herkese teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

“BİZLERİ ÇOK MUTLU ETTİNİZ”

Açılışta konuşma yapan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ‘’Sergiyi gezerken gerçekten sizlerle gurur duydum. El emeği göz nuru ürünleriniz sergi alanını süsledikçe bizlerde yaptığımız işlerin ne kadar doğru olduğunu görüyoruz” dedi.

KOMEKSEPETİ ve KO-MEK STORELER ÖNEMLİ

Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ise “Yetişkin eğitimi gerçekten çok önemli KO-MEK kursları her şeyden önce bizlerin kültürümüzü, özümüzü geleceğe aktarmak konusunda yardımcı oluyor. KO-MEK kursları ayrıca kursiyerlerin özgüvenlerini kazanmaları açısından ve en önemlisi ev ekonomileri açısından çok önemli. Burada üretilen eserlerin ekonomiye dönüşmesi bizim arzuladığımız en önemli amaçlardan biridir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan komeksepeti ve Darıca storenin olması üretimin ve üreticinin desteklenmesi açısından çok güzel bir mekanizma olmuş. Ben emeği gecen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

 

BÜYÜKAKIN: KO-MEK EN GÜÇLÜ KADIN ÖRGÜTÜDÜR

KO-MEK kurslarının önemine değinen Başkan Büyükakın, “Kursiyerlerimiz buralarda sadece eğitim almıyor aynı zamanda KO-MEK Bohçası ile evlenecek kızlarımıza çeyiz desteği, KO-MEK Vefası ile ihtiyaç sahiplerine destek olmak gibi birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiriyor’’ diyen başkan Büyükakın, KO-MEK’in ve Kocaeli’nin sıfır atık konusunda da tarih yazdığını ifade ederek, ‘’Bu çalışmalarda KO-MEK’in sadece bir eğitim yeri değil aile yuvası ve üretim merkezi olduğunun da kanıtıdır” yorumunu yaptı. Başkan Büyükakın konuşmasının devamında, “KO-MEK, Kocaeli’nin en büyük sivil toplum kuruluşu haline geldi ve aynı zamanda en güçlü kadın örgütüdür” diyerek zor zamanlarda hayatın içinde olan KO-MEK kursiyerlerine teşekkür etti. Son olarak Filistin’de yaşanan soykırıma değinen Başkan Büyükakın, “Zulüm nerede olursa olsun durmalıdır, çocuklar ölmesin, kadınlar ölmesin insanlar topraklarından evlerinden ayrılmak zorunda kalmasın” dedi.

BÜYÜKAKIN ESERLERİ İNCELEDİ

Konuşmaların ardından KO-MEK Bohçası yakında evlenecek olan nişanlı kursiyere takdim edilerek protokol ve çocuklarla birlikte açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra sergiyi gezen Başkan Büyükakın, kursiyerlerden bilgi alarak eserleri inceledi.

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