KO-MEK kursiyerleri perdede buluştu

Birbirinden eğlenceli konularla tiyatro gecesi düzenleyen KO-MEK kursiyerleri sergiledikleri performansla izleyicilerden büyük alkış aldıKOCAELİ (İGFA)- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) sergilediği başarılı aktivitelerle de adından söz ettirmeye devam ediyor.

44 kurs merkezinde 375 farklı branşta meslek ve sanat eğitimi veren KO-MEK verdiği eğitimlerin yanı sıra uygulamada da kursiyerlerinin yanında olarak her alanda kursiyerlerini destekliyor. Tiyatro ve drama branşlarında kısa sürede başarılı sonuçlar alan KO-MEK, toplamda 2041 kursiyere uygulamalı tiyatro eğitimi vererek bu alanda da iddialı olduğunu kanıtlamış oldu.

17 FARKLI TİYATROCU 6 FARKLI OYUN

Yahya Kaptan KO-MEK Kurs Merkezi uygulamalı tiyatro kursiyerleri yıl sonu tiyatro gösterisi düzenledi. Tamamını KO-MEK kursiyerlerinin oluşturduğu 17 kursiyerden oluşan tiyatro oyunu 2 sahne 6 farklı skeçten oluştu. Komedi oyunu olarak sergilenen tiyatro gösterisi Süleyman Demirel Kültür Merkezi oda tiyatrosunda gerçekleştirildi. 17 kursiyerin ilk kez sahne tozu yuttuğu tiyatro gösteriminde kursiyerlerin performansı büyük alkış topladı.

8 AYLIK EĞİTİMİN SONUNDA

Profesyonellere taş çıkartan KO-MEK kursiyerleri sergiledikleri oyunlarda hem düşündürdü hem de güldürmeyi başardı. 8 aylık eğitim sonrasında sahneye çıkan kursiyerler heyecanlı ve bir o kadar da gururluydu. Yönetmen Murat Kaya’nın yönettiği tiyatro oyunu gece sonunda izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.