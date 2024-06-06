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KO-MEK İzmit İlçe Sergisi tam not aldı

YAŞAM 06.06.2024, 12:12
KO-MEK İzmit İlçe Sergisi tam not aldı

KO-MEK’in İzmit İlçe Sergisine katılan Başkan Büyükakın ve konuklar, el emeği göz nuru eserlere tam not verdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KOMEK), ilçe sergilerinin açılışına devam ediyor. Kursiyerlerin bir yıl boyunca ürettiği el emeği göz nuru ürünlerin vatandaşlarla buluştuğu İzmit ilçe sergisi açıldı. Oldukça yoğun katılımın olduğu ve birbirinden güzel ürünlerin yer aldığı sergide el emeği göz nuru ürünler ziyaretçilerden tam not aldı. Sergi açılışı öncesinde “hayatın içindeyim projesi” kapsamında KO-MEK’te halk oyunları eğitimi alan kursiyerler tarafından gerçekleştirilen halk oyunları gösterisi büyük alkış aldı.

AÇILIŞA KATILIM YOĞUN OLDU

İzmit Mevlana Kültür Merkezinde geçekleştirilen sergiye Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Dokuzlar, AK Parti İzmit Kadın Kolları Başkanı Pınar Atabay, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan’ın yanı sıra sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

60 YAŞ ÜSTÜ KURSİYERLER ALKIŞ ALDI

Açılış öncesinde KO-MEK müzik grubu usta öğreticilerinin seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle açılışa katılanlara unutulmaz bir gün yaşattı. Müzik grubu usta öğreticilerinden sonra sahneye çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Hayatın İçindeyim Projesi’ kapsamında KO-MEK’ten halk oyunları kursu alan 60 yaş üstü kursiyerlerin sergilediği performans izleyenler tarafından büyük beğeni aldı.

KO-MEK BİZE AİLE OLDU

Halk oyunları gösterilerinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda kursiyerler adına konuşmayı Muhammet Hamzaoğlu yaptı. Hamzaoğlu konuşmasında, “KO-MEK’te şimdiye kadar birçok kursa katıldım. Burası adeta bir halk üniversitesi gibi verilen eğitimler çok iyi. Bize bu imkânı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Büyükakın’a ve ekip arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz‘’ dedi.

SIFIR ATIK KONUSUNDA TARİH YAZDIK

KO-MEK kurslarının önemine değinen Başkan Büyükakın, “Kursiyerlerimiz buralarda sadece eğitim almıyor aynı zamanda KO-MEK Bohçası ile evlenecek kızlarımıza çeyiz desteği, KO-MEK Vefası ile ihtiyaç sahiplerine destek olmak gibi birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiriyor. Sıfır atık festivaliyle ülkemizde büyük bir farkındalığa imza attık’’ ifadesini kullandı. Başkan Büyükakın, “KO-MEK şimdiye kadar 900 binin üzerinde vatandaşımıza eğitim vererek bu alanda büyük bir başarı elde etti” açıklamasını yaptı.

“ZULME SESSİZ KALIRSAK SIRA BİZE GELİR”

Her fırsatta Filistin’de yaşanan soykırıma değinen Başkan Büyükakın konuşmasında, “KO-MEK’in artık diğer sosyal sorumluluk projelerinde olduğu gibi Filistin meselesine de katkı sağlamasını istiyorum. Filistin meselesine dünya kör sağır kalıyor orada katliam yaşanıyor adeta. Bu acıyı, katliamı, zulmü lütfen içimizde hissedelim, bir an ölenlerin kendi yakınlarımız olduğunu düşünelim. Yıllarca Ortadoğuya kan kokusu almış kuşlar gibi üşüştüler; Irak’ın, Suriye'nin başına yıllarca bela oldular. Burada asıl amaç petrolün batıya gitmesidir. Unutmayın Ortadoğu'da yapılanlar, bir gün uyanmazsak bu toprakların bilincini kavrayıp mücadele etmezsek, bizim başımıza da gelebilir. Zulme sessiz kalmak bir gün sıranın size geleceğini bilmektir uyursanız ölürsünüz lütfen uyanık kalmaya devam edin” ifadesini kullandı.

KO-MEK BOHÇASI NİŞANLI KURSİYERE

Konuşmaların ardından KO-MEK bohçası nişanlı kursiyere hediye edilerek protokolle birlikte açılış kurdelesi kesildi. Açılışın ardından protokol hep birlikte sergi alanını gezrek el emeği göz nuru ürünleri inceledi. Kursiyerlerin ürünlerini tek tek inceleyerek bilgi alan Başkan Büyükakın sergide yer alan ürünleri oldukça beğendi.

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