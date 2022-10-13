KO-MEK işaret dilini öğretiyor

Kocaeli'de 'halk üniversitesi' niteliğindeki KO-MEK şimdi de işaret dili eğitimleriyle sessiz dünyanın kapılarını aralıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), yıllardır deneyimli kadrosu ve kentin dört bir yanına açtığı kurs merkezleri ile her alanda eğitim almak isteyen vatandaşların başvuru noktası olmaya devam ediyor.

360 farklı branşta birçok meslek alanında vatandaşların hizmetinde olan KO-MEK yeni döneme de oldukça hızlı başladı. Yeni dönemde 17 bin 806 aktif kursiyer ile meslek sanat eğitimlerine merhaba diyen KO-MEK, önde gelen sivil toplum örgütlerine de katkıda bulunmaya da devam ediyor.

360 farklı branşta eğitimlerine devam eden KO-MEK’te en dikkat çekici kurslardan biri de son zamanlarda oldukça önemsenen Türk İşaret Dili eğitimi oldu. KO-MEK tarafından 2014 yılından itibaren tüm kurs merkezlerinde Türk İşaret Dili adı altında verilmeye başlanan eğitimlerden şimdiye kadar 6979 kursiyer sertifika aldı.

252 KURSİYERE İŞARET DİLİ EĞİTİMİ

KO-MEK Türk İşaret Dili eğitmenlerini büyük bir özveri ile uygulamalı olarak verdiği eğitimlerle, yeni dönemde de 252 kursiyere aktif olarak eğitim vermeye başladı. Yeni dönemde Türk İşaret Dili eğitimlerine başlayan kurs merkezlerinden biri de Kandıra KO-MEK oldu.

KO-MEK kurs merkezinde birçok meslek grubuna mensup kursiyerler işitme engelli vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek ve dezavantajlı gruplara yardımcı olabilmek için eğitim alıyorlar. Verilen eğitimde; İşaret dili ve çevre, okul ve eğitim işaretleri, gıda ve giyim işaretleri, TID bilgisi işaretleri, zaman ve zaman dilimlerinin yanı sıra birçok günlük hayatta kullanımlık basit kelimeler öğretildi. Temel işaret ve günlük kullanılan cümlelerin öğretildiği kursta kursiyerler soru cevap şeklinde dersleri takip ederek pratik yaptı. Oldukça eğlenceli geçen eğitimlerde kursiyerler Türk işaret dili öğrenmenin mutluluğunu yaşadı.