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KO-MEK'in yabancı dil kurslarında Arapça ilgisi

YAŞAM 23.12.2022, 10:48
KO-MEK'in yabancı dil kurslarında Arapça ilgisi

KO-MEK’te İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça, Korece, Japonca, Bulgarca ve Arapça gibi kullanımı yaygın dillerde ücretsiz kurslar düzenleniyor. Arapça branşında şimdiye kadar 18 bin 249 kişiye eğitim verildi.KOCAELİ (İGFA) - İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça, Korece, Japonca, Bulgarca ve Arapça gibi birçok kullanımı yaygın olan dillerde eğitim veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) bu alanda verdiği ücretsiz eğitimlerle Kocaeli’nde önemli bir eksiği dolduruyor.

Özellikle öğrencilerin tercih ettiği ücretsiz dil kurslarında şimdiye kadar toplamda 122 bin 234 kursiyer eğitim alarak sertifika almaya hak kazandı. KO-MEK’in Arapça branşında şimdiye kadar 18 bin 249 kişiye eğitim verildi.

Günümüzde 60 ülkede konuşulan Arapça dünya genelinde en çok konuşulan 5. dil olup aynı zamanda Birleşmiş Milletler’de kabul edilen 6 resmi dilden birisidir. 2017 yılında yapılan araştırmalara göre Arapça'yı 422 milyon kişi konuşmaktadır. Kariyer yapmak isteyen bir kişinin donanımı çok önemlidir. Türkiye'de son yıllarda iş başvurularında İngilizce’nin yanı sıra ikinci bir yabancı dil de tercih edilmektedir. Ekonomik ilişkilerin gelişmesi, ticaretin artması ve turizmin büyümesiyle Arapça büyük önem kazanmaktadır. Olayı sadece ticaret ve ikili ilişkiler olarak görmeyip Kur'an-ı Kerim'i anlamak ve anlamıyla birlikte öğrenmek isteyen birçok kişi Arapça öğrenmek için çeşitli ücretli kurslara giderek eğitim almaktadır. Arapça, aynı zamanda Hadis-i Şeriflerin ve ibadetin dilidir. Dolayısıyla yaptığımız ibadetlerin anlamını bilmek bizlere manevi mutluluk vermektedir.

 Sertifika öğretim programı sürecinde kursiyerlerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan kursiyerlerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Kursiyerler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir. Siz de 12 ilçede 43 kurs merkezinde verilen eğitimlere katılmak için www.komek.org adresinden online kayıt yaptırarak istediğiniz branşta eğitim alabilirsiniz.

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