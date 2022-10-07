KO-MEK ile atıklar sanata dönüşüyor

KO-MEK, Büyükşehir’in Sıfır Atık Festivali’nde düzenleyeceği atölyelerle, evlerde atık olarak görülen eski eşyaların nasıl yeniden kullanılabileceğini öğretiyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 14-16 Ekim tarihlerinde geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla Sıfır Atık Festivali düzenliyor.

Çok sayıda söyleşi, oturum ve gösterinin yer alacağı festivalde Kocaeli Kongre Merkezi’ne kurulacak atölyeler de dikkat çekiyor. Büyükşehir’in halk üniversitesi KO-MEK de kuracağı atölyelerle festivalde yer alacak. KO-MEK’in atölyelerine gelecek ev hanımları eski tavalarını sanat eserlerine, eski kavanoz ve kullanılmış kot pantolonlarını günlük hayatta kullanabilecekleri başka objelere dönüştürmeyi öğrenecek.

KO-MEK’TEN SIFIR ATIK ATÖLYELERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), Sıfır Atık Festivali kapsamında kuracağı atölyelerde katılımcılara, aslında evde eski olduğunu düşündüğümüz ürünlerden neler yapılabildiğini deneyimleme imkanı sunacak. Atölyelerde toplamda 5 ana kategoride geri dönüşüm keşfine çıkılacak. Atölyelere katılanlar, eski bir tavayı şık bir tabloya dönüştürürken, eskimiş kot pantolondan çanta yapmayı öğrenecek. Eski gazetelerden nasıl güzel ev aksesuarları yapılabildiğini de bu atölyelerde deneyimleyecek.