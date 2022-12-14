KO-MEK Bulgarca öğretiyor

Slav dillerinin en yaygınından olan Bulgarcayı öğrenmek isteyen kursiyerler KO-MEK Şekerpınar kurs merkezinde açılan kursla eğitimlerini almaya başladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) istihdam ve el becerileri kurslarının yanı sıra yabancı dil branşlarına yönelik verdiği eğitimlerle de dikkat çekiyor. KO-MEK kurslarının tamamen ücretsiz ve verilen eğitime göre alt yapısının uygun olması nedeniyle Kocaelililer ve çevre illerden yoğun talep almasına neden oluyor.

Gerek Türkiye’de bulunan Bulgaristan göçmenlerinin yoğunluğu gerekse halen Bulgaristan’da yaşayan Türk asıllı insanların çokluğu nedeniyle oldukça talep gören dillerden olan Bulgarca yeni dönemde KO-MEK Şekerpınar kurs merkezinde açılarak eğitimlere başlandı. 28 kursiyerin aktif olarak eğitim gördüğü kursta dersler uygulamalı olarak oldukça keyifli bir ortamda gerçekleştiriliyor.

BULGARCA İLE BALKANLARI RAHATÇA GEZEBİLİRSİNİZ

Türkiye’de yaşayan Bulgaristan göçmeni vatandaşların yoğunluğu ile halen Bulgaristan’da yaşayan yüzbinlerce Türk vatandaşın var olması dolayısıyla Bulgarca öğrenmesi, bu kişiye hem ticari hem de kültürel açıdan pek çok fırsat sunabiliyor. Balkanlar’a yönelik bir ilginiz, projeniz varsa Bulgarca öğrenmek size yarar sağlar. Hem sınır komşumuz olduğu için de Bulgarca öğrenmek Türk vatandaşlarına cazip fırsatlar sunabiliyor.

KO-MEK Bulgarca kursuna annesi ve kız kardeşi ile birlikte katılan Naile Osmanoğlu, “Özel bir üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışıyorum ailem 1989 yılında zorunlu göçle buraya geldi. Biz Türkiye’de doğan ilk nesildeniz. Ailemiz Bulgarca biliyor ama biz yeni nesil özellikle devlet dairelerinde rahatça konuşabilmek için KO-MEK’e Bulgarca branşı için başvuruda bulunduk. Annemle ve kız kardeşimle buraya geldim. Evde sık sık kendi aramızda pratik yaparak kendimizi geliştiriyoruz” dedi. Türkan Osmanoğlu ise “Ben daha önce Bulgarca biliyordum buraya da kızlarıma destek olmak için geldim. Slav dilleri özellikle gençler için çok önemli bütün balkanları rahatça gezmek için Bulgarcayı mutlaka öğrensinler” diye ifade etti.