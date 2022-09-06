KO-MEK 19 Eylül'de yeniliklere kapı açıyor

Kocaeli'de 19 Eylül’de yeni eğitim-öğretim dönemine kapılarını açacak olan KO-MEK yeniliklerle başlıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), yeni eğitim dönemine 19 Eylül Pazartesi günü başlıyor.

Yeni dönemde özellikle istihdam alanında eğitim almak isteyen vatandaşlar için birçok farklı branşta eğitim vermeye hazırlanan KO-MEK, yeniliklerle sürpriz yapmaya hazırlanıyor. Halk eğitiminde kentin tartışmasız en önemli kurumlarından biri olan KO-MEK, yeni eğitim döneminde Kocaeli’nin 12 ilçesinde 43 kurs merkezinde eğitim verecek.

KO-MEK, yeni eğitim döneminde özellikle yenilediği teknolojik alt yapısıyla istihdam branşlarında kursiyerlerine eğitim vermek için gün sayıyor. Alanında usta eğitmenler eşliğinde iş dünyasının eleman ihtiyacına göre hazırlanan eğitimlerde, kursiyerler seçmiş oldukları branşlarda birer kalifiye eleman olarak yetişme fırsatı buluyor.

Eğitimde fırsat eşitliğinin adresi olan KO-MEK her kesimden ve her yaştan vatandaşa eğitim vererek, birer usta eleman olmalarını sağlıyor. ‘’Her işi yaparım’’ değil de “bu işi en iyi ben yaparım” diyen usta elemanlar yetiştiren KO-MEK, yeni dönemde elektrik tesisatçısı, otomotiv arıza tespit, otomotiv elektrikçisi, otomotiv elektromekaniği, zayıf ve kuvvetli akım tesisatçısı gibi önemli branşlarda eğitimleri ilk kez vermek için başvuru almaya başladı.