Son Dakika

Klarnetin dev isimleri Kocaeli'de buluştu

YAŞAM 28.12.2022, 10:08
Klarnetin dev isimleri Kocaeli'de buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçısı Engin Benli’nin Mustafa Kandıralı’nın hayat hikayesinden kesitler anlattığı programda, klarnetin dev isimleri bir araya geldi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türk klarnetini dünyaya duyuran usta sanatçı Mustafa Kandıralı’yı vefatının 2’nci yılında düzenlediği muhteşem bir programla andı.

İstanbul Strings Ekibi’nin de görev aldığı bu özel gecede Klarnet Taksimi ile herkesi kendine hayran bırakan Altan Gözetlik, müzisyenliği ile duygulandıran Göksun Çavdar, çaldığı eserlerle insanı büyüleyen Hüsnü Şenlendirici ile aynı zamanda Mustafa Kandıralı’nın yeğeni olan Büyükşehir Belediyesi klarnet eğitmenlerinden Türkan Kandıralı adeta klarnetlerini dile getirdi.

Konuk sanatçılar gece ustalıkları ile kendine hayran bıraktı. Klarnetin sesini Kocaeli'nden adeta dünyaya duyuran gece, merhum Mustafa Kandıralı'ya da selamların en anlamalısını gönderdi.

ŞENLENDİRİCİ COŞTU COŞTURDU

Sevilen sanatçı Hüsnü Şenlendirici anma gecesine katılarak en güzel eserlerini ustası Mustafa Kandıralı için seslendirdi. Konuklar Tanrı İstemezse eserini çalarken sanatçıya eşlik etti. İstanbul İstanbul Olalı esere ise tüm salon telefon ışıklarını yakarak katıldı. Sevilen sanatçı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mustafa Kandıralı anma gecesinde yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hüsnü Şenlendirici Mustafa Kandıralı'nın büyük bir usta olduğuna da dikkat çekerek, onun tarzını yaşatmaktan gurur duyduğunu söyledi.

ŞENLENDİRİCİ’DEN ATATÜRK’E ANLAMLI HEDİYE

Büyükşehir'in yıllarca akıllardan çıkmayacak ve Mustafa Kandıralı efsanesini adeta taçlandıran gecede muhteşem anlara da imza atıldı. Hüsnü Şenlendirici, dedesi ile ilgili çocukluk hatırasını konuklara aktardı. İlk melodisini çaldığı eserin Harmandalı olduğunu söyleyen sanatçı, “Bu eser benim için çok özel. Bunu dedeme çalarım. Bu gece ise dedemin, merhum Mustafa Kandıralı'nın ama en başta dünyanın en yakışıklı adamı, efelerin efesi Mustafa Kemal Atatürk'e gitsin” dedi.

Geceye katılan Türkiye'nin dev klarnet sanatçıları, Mustafa Kandıralı ile adeta özdeşleşen Bayram Çiftetellisi ile bis yaptı. Tüm salonun ayakta ve alkışlarla eşlik ettiği çiftetelli tüm gece süren neşeye neşe kattı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 15 32
2. Galatasaray 14 30
3. Başakşehir 15 30
4. Adana Demirspor 14 27
5. Trabzonspor 14 26
6. Konyaspor 15 25
7. Beşiktaş 14 23
8. Kayserispor 14 23
9. Alanyaspor 15 18
10. Gaziantep FK 14 17
11. Ankaragücü 15 16
12. Antalyaspor 14 16
13. Giresunspor 14 16
14. Kasımpaşa 14 15
15. Hatayspor 15 15
16. Sivasspor 15 14
17. Karagümrük 14 13
18. Ümraniye 15 10
19. İstanbulspor 14 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Bodrumspor 18 32
4. Keçiörengücü 18 32
5. Bandırmaspor 18 31
6. Pendikspor 18 30
7. Rizespor 18 30
8. Boluspor 18 30
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 15 40
2. Newcastle 16 33
3. M.City 14 32
4. Tottenham 16 30
5. M. United 15 29
6. Liverpool 15 25
7. Brighton 15 24
8. Chelsea 15 24
9. Fulham 16 22
10. Brentford 16 20
11. Crystal Palace 15 19
12. Aston Villa 16 18
13. Leicester City 16 17
14. Bournemouth 16 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 16 14
17. Everton 16 14
18. Wolves 16 13
19. Nottingham Forest 16 13
20. Southampton 16 12
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4