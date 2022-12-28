Klarnetin dev isimleri Kocaeli'de buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçısı Engin Benli’nin Mustafa Kandıralı’nın hayat hikayesinden kesitler anlattığı programda, klarnetin dev isimleri bir araya geldi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türk klarnetini dünyaya duyuran usta sanatçı Mustafa Kandıralı’yı vefatının 2’nci yılında düzenlediği muhteşem bir programla andı.

İstanbul Strings Ekibi’nin de görev aldığı bu özel gecede Klarnet Taksimi ile herkesi kendine hayran bırakan Altan Gözetlik, müzisyenliği ile duygulandıran Göksun Çavdar, çaldığı eserlerle insanı büyüleyen Hüsnü Şenlendirici ile aynı zamanda Mustafa Kandıralı’nın yeğeni olan Büyükşehir Belediyesi klarnet eğitmenlerinden Türkan Kandıralı adeta klarnetlerini dile getirdi.

Konuk sanatçılar gece ustalıkları ile kendine hayran bıraktı. Klarnetin sesini Kocaeli'nden adeta dünyaya duyuran gece, merhum Mustafa Kandıralı'ya da selamların en anlamalısını gönderdi.

ŞENLENDİRİCİ COŞTU COŞTURDU

Sevilen sanatçı Hüsnü Şenlendirici anma gecesine katılarak en güzel eserlerini ustası Mustafa Kandıralı için seslendirdi. Konuklar Tanrı İstemezse eserini çalarken sanatçıya eşlik etti. İstanbul İstanbul Olalı esere ise tüm salon telefon ışıklarını yakarak katıldı. Sevilen sanatçı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mustafa Kandıralı anma gecesinde yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hüsnü Şenlendirici Mustafa Kandıralı'nın büyük bir usta olduğuna da dikkat çekerek, onun tarzını yaşatmaktan gurur duyduğunu söyledi.

ŞENLENDİRİCİ’DEN ATATÜRK’E ANLAMLI HEDİYE

Büyükşehir'in yıllarca akıllardan çıkmayacak ve Mustafa Kandıralı efsanesini adeta taçlandıran gecede muhteşem anlara da imza atıldı. Hüsnü Şenlendirici, dedesi ile ilgili çocukluk hatırasını konuklara aktardı. İlk melodisini çaldığı eserin Harmandalı olduğunu söyleyen sanatçı, “Bu eser benim için çok özel. Bunu dedeme çalarım. Bu gece ise dedemin, merhum Mustafa Kandıralı'nın ama en başta dünyanın en yakışıklı adamı, efelerin efesi Mustafa Kemal Atatürk'e gitsin” dedi.

Geceye katılan Türkiye'nin dev klarnet sanatçıları, Mustafa Kandıralı ile adeta özdeşleşen Bayram Çiftetellisi ile bis yaptı. Tüm salonun ayakta ve alkışlarla eşlik ettiği çiftetelli tüm gece süren neşeye neşe kattı.