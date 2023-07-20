KKTC'de ödüllü akademisyenlerin eserleri sergileniyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında düzenlediği Güzel Sanatlar Haziran Sergisi’nin açılışını yaptı.KKTC (İGFA) - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda yer alan ve ödüllü akademisyen sanatçıların hazırladığı resim, heykel, seramik, vitray ve baskı resimlerinden oluşan 50 eseri içeren serginin açılışına katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar sergi açılışında yaptığı konuşmada, sergiyi düzenleyenlere teşekkür ederek sanatçıları tebrik etti.

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 49’uncu yıl dönümünde müzede yer alan eserlerin Kıbrıs Türk halkının varlığını, kültürünü ve verdiği mücadeleyi temsil ettiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olmamızın ardından Türk devletleri ile kardeşlik bağlarımızı daha da pekiştirmeyi hedeflediklerini, müzede Türk devletlerinden sanatçıların eserlerinin yer almasının bu bağlamdaki önemine değindi.

Ülkemizde elektrikli otomobil üretiminin ve ihracatının KKTC için önemli bir mihenk taşı olmaya aday olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türklerine yönelik yapılan tüm engellemelere rağmen ülkemizin daha da gelişmesi için yürütülen çeşitli çalışmaların devam ettiğini söyledi.