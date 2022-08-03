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KKTC'de kaza geçiren yaralının imdadına HADO yetişti
YAŞAM 03.08.2022, 11:46
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde geçirdiği kaza sonucu yaralanan ve memleketi Hatay’a dönmek için uçaklara alınmayan bir vatandaşın imdadına Hatay Deniz Otobüsü yetişti.HATAY (İGFA) - Alınan bilgiye göre Hataylı Fevzettin Açıkel, KKTC’de geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı.
Sol kolu ve iki bacağı alçıya alınan Açıkel, memleketi Hatay’a dönmek istedi. Yurda dönüş için uçak bileti almak istedi ancak durumundan dolayı bu isteği uygun olmadığı belirtildi.
Aile fertlerinin konu hakkında Hatay Büyükşehir Belediyesi ile iletişime geçmesi sonrası yaralı vatandaş, Girne-Hatay seferi yapan Sinan Paşa gemisi ile Arsuz’a getirildi.
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