KKTC'de her üç öğrenciden biri tam burslu

Genel bursluluk oranı yüzde 100’ü bulan KKTC'de faaliyet gösteren Yakın Doğu Üniversitesi’nde her 3 öğrenciden biri tam burslu öğrenim görüyor.KKTC (İGFA) - Bilimsel olanakları ve araştırma geliştirmeye dayalı eğitim vizyonu ile 6 yıldır kesintisiz olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC)’nin en çok tercih edilen üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesi, topluma ve gençlere karşı taşıdığı sosyal sorumluluk yaklaşımı ile yüksek burs oranlarıyla da dikkat çekiyor.

20 fakülte, 220 lisans ve önlisans programı ve 241 yüksek lisans ve doktora programında eğitim gören 143 ülkeden yaklaşık 30 bin öğrencisi ile bölgenin en büyük üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesi’nde her üç öğrenciden biri tam burslu eğitim görüyor. Genel bursluluk oranının yüzde 100 olduğu Yakın Doğu Üniversitesi’nde eğitim gören her öğrenci farklı oranlarda burs olanaklarından faydalanabiliyor.

ÖSYM kılavuzunda yer alan yüzde 100, yüzde 50 ve yüzde 25’lik burslu programlarına ek olarak, bütün fakültelerinde, tercih ve sıralama bursları dikkat çekiyor. İlk üç tercihte yüzde 75 burs veren Yakın Doğu Üniversitesi’nde eğitim ücretleri ise 13 bin 750 liradan başlıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, bilimsel altyapı ve sağladıkları olanaklarla gençleri geleceğe en iyi şekilde hazırlarken, yüksek bursluluk oranları ile de ürettiğimiz faydayı toplumun her kesimine yaymayı hedeflediklerini söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin yetkin akademik kadroları ve 100’ün üzerindeki araştırma ve uygulama laboratuvarı ve 40 araştırma merkezi ile Akdeniz’in en önemli bilim merkezi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Günsel, “Tam donanımlı hastanelerimiz, yüzde 100 elektrikli yerli otomobilimiz GÜNSEL, geliştirerek ürettiğimiz yerli PCR kitimiz ve hayata geçirdiğimiz pek çok proje ile bir yandan öğrencilerimize pek çok alanda uygulayarak öğrenme olanağı sunarken diğer yandan ülkemize ve toplumumuza karşı olan sorumluluklarımızı da yerine getiriyoruz” dedi.