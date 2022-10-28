KKTC'de "Cumhuriyet Sergisi" açıldı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin, Cumhuriyetin 99’uncu kuruluş yıl dönümü onuruna düzenlediği “Cumhuriyet Sergisi”, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin katılımı ile Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonunda açıldı.KKTC (İGFA) - Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden 16 sanatçının resim, heykel, seramik, vitray ve baskı resimlerden oluşan 50 eserini bir araya getiren “Cumhuriyet Sergisi”, Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonunda açıldı.

KKTC’de, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi tarafından ana vatan Türkiye Cumhuriyeti’nin 99’uncu kuruluş yıl dönümü onuruna düzenlenen Cumhuriyet Sergisi’nin açılışı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre tarafından yapıldı.

13 Kasım’a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak serginin açılışında sırasıyla Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ana vatan Türkiye Cumhuriyeti’nin 99’uncu kuruluş yıl dönümü onuruna düzenlenen böylesine anlamlı bir kültür sanat etkinliğinin açılışında olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, yaklaşık 3 hafta sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de 39’uncu yıl dönümünün kutlanacağını anımsattı. Cumhurbaşkanı Tatar, “Cumhuriyetimizin kuruluşunu egemenlik bilinci ile birleştirerek kutlamalıyız. Egemenlik demek, devletin tapusu demektir. Eğer bir egemenliğiniz yoksa ayakta duramazsınız” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ da üniversite olarak eğitim, sanat, bilim, teknoloji alanlarında üreterek varlığımızı geleceğe taşıyarak Akdeniz’de kök salmaya devam eden KKTC’ye can suyu olarak yerine getirmek, en büyük hedefleri olduğunu söyledi.