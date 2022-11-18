KKTC'de 'Cumhuriyet' sergisi açıldı

KKTC’nin kuruluşunun 39’uncu yıl dönümü onuruna, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi tarafından düzenlenen “Cumhuriyet Sergisi” açıldı.KKTC (İGFA) - KKTC'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kıbrıs Modern Sanat Müzesi tarafından düzenlenen “Cumhuriyet Sergisi”, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin katılımı ile Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’nin 39’uncu yıl dönümü, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda düzenlenen “Cumhuriyet Sergisi” ile kutlandı. Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin 18 akademisyen sanatçısına ait 50 eseri bir araya getiren serginin açılışına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ve Lefkoşa Milletvekili Ahmet Savaşan da katıldı.

Yoğun bir katılım ile gerçekleşen serginin açılışında sırasıyla; Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç, Yakın Doğu Oluşumu Müzeler Daire Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Meclis Başkanı Zorlu Töre ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yaptı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 429’uncu sergisi olma özelliği taşıyan; resim, heykel, vitray, seramik ile baskı resimlerden oluşan Cumhuriyet Sergisi, 25 Kasım’a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.