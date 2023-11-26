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Kızlar bu işin erkek işi olmadığını gösterdi

YAŞAM 26.11.2023, 10:30
Kızlar bu işin erkek işi olmadığını gösterdi

KO-MEK, Kocaeli Üniversitesi Formula Takımı ekibine yeni başarılara imza atmaları için destek oluyor.KOCAELİ (İGFA) - 12 ilçede 44 kurs merkezinde isteyen herkesin ilgi duyduğu branşta eğitim almasına olanak sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarında (KO-MEK) eğitimler devam ediyor.

Kocaeli’nin her köşesinde 377 farklı branşta eğitim veren KO-MEK bu kez Kocaeli Üniversitesi öğrencilerin kurduğu ve başarıdan başarıya koştukları KOÜ Formula Student takımı ekibinin yardımına koştu.

Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde eğitim alan öğrenciler aynı zamanda KOÜ Formula Student Takımında yer alarak çalışmalar yürütüyor. Gerek yurt içi gerekse uluslararası yarışmalara katılarak kendi tasarladıkları araçlarla sayısız başarılara imza atan KOÜ Formula Student Takımı öğrencileri mevcut araçlarını daha da geliştirmek ve yeni araçlar tasarlamak için KO-MEK SEKA Ustam Mesleki Eğitim Merkezinde kaynak eğitimi aldı.

OKULDA TEORİK USTAM’DA PRATİK

Okulda öğrendikleri teorik bilgileri KO-MEK SEKA Ustam Mesleki Eğitim Merkezindeki alanında uzman eğitmenler eşliğinde pekiştirerek pratiğe döken 12 öğrenci kaynak makinesinin başına geçti. Oldukça heyecanlı olan makine mühendisliği öğrencileri pratikte tasarımlar yaparak bu tasarımları verilen ölçüler ve tasarımlar boyutunda keserek kaynak ile birleştirdi.

KIZLAR BU İŞİN ERKEK İŞİ OLMADIĞINI GÖSTERDİ

Erkek ve kız öğrencilerden oluşan KOÜ Formula Student Takımında yer alan kız öğrenciler yaptıkları çalışmalarla erkek öğrencilere adeta meydan okudular. Kaynak yapan demir kesen ve boya yapan kız öğrenciler bu takımda biz de varız diyerek ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar.

KOÜ Formula Student takımında yer alan makine mühendisi öğrencisi Sevginur Ezmeci “bir haftadır burada şasi üretimi için kaynak eğitimi alıyoruz. Burada alanında uzman eğitmenler tarafından arkadaşlarımızla gayet faydalı eğitimler alıyoruz. KO-MEK pratik yapmamız için bir fırsat oldu” diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

128 SAATLİK EĞİTİMDE NELER ÖĞRETİLİYOR?

KO-MEK’in Elektrik Arg Kaynakçılık Kursu yeni eğitim döneminde Seka Ustam Mesleki Eğitim Merkezi’nde uzman eğitmenler gözetiminde devam ediyor. Haftada 40 saat, toplamda 128 saatlik bir eğitimi kapsayan kurs hafta için her gün gerçekleştiriliyor.

Ağır iş sanayi dalında yer alması nedeniyle kursta ilk olarak iş güvenliği konusunda eğitim veriliyor. Ardından kaynakçılığa giriş basamağı ile derslere başlanılıyor. Eğitmenler bu etapta kursiyerlere metal malzemeleri tanıtarak, kaynak kabiliyetlerini anlatıyor. Teorik bilgilerin sonrasında ise uygulamaya geçiliyor. Bu etapta düz kaynak çekişi, elektrotların tutuşturulması, gaz tüpleri ve kaynak makinelerinin kullanımı öğretiliyor. Parçaların düz dikişleri ve birleştirilmesi ile köşe kaynak yapımı da yine dersler çerçevesinde kursiyerlere aktarılıyor. KO-MEK’ten bu eğitimleri alan kursiyerler aldıkları sertifika ile sektörde kolaylıkla iş bulma olanağına kavuşuyor.

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