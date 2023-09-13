Kızılinler yolunda çalışmalar tamamlandı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Eskişehirlilerin yoğun olarak kullandığı Tepebaşı ilçesi Kızılinler mahalle yolundaki çalışmaları tamamladı. İkinci etabın tamamlanmasıyla birlikte konforlu ve güvenli hale gelen yol vatandaşlardan tam not aldı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Sorunsuz bir üst yapı için yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent merkezinin yanı sıra kırsalda da çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Bu kapsamda 2 etap halinde yapımı gerçekleştirilen Tepebaşı ilçesi Kızılinler mahalle yolundaki çalışmalar tamamlandı. Eskişehirlilerin sıkça kullandığı ve yoğun bir trafik akışının olduğu yolda BSK asfalt kaplama çalışmaları bitirilerek yol daha konforlu ve güvenli hale getirildi.

Kızılinler mahallesi muhtarı Mustafa Gençtürk yol çalışmasının tamamlanması nedeniyle teşekkür ederek, “7,5 metre genişliğinde 6,5 kilometre uzunluğunda bu bölge için çok önemli olan yolumuz tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi’ne yaptıkları çalışma nedeniyle çok teşekkür ederiz.” dedi. Yolun tamamlanmasıyla birlikte Kızılinler mahallesi başta olmak üzere birçok mahalleye ulaşım daha kolay sağlanacak. Yolun yeni haliyle çok güzel ve güvenli olduğunu belirten sürücüler de Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan çalışma nedeniyle teşekkür ettiler.