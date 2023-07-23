Kızılinler yolu trafiğe kapatılıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Tepebaşı ilçesi Kızılinler mahallesi yolundaki çalışmalar nedeniyle yolun 24 Temmuz Pazartesi günü 08.00 itibariyle araç trafiğine kapatılacağını belirterek, sürücüleri alternatif güzergâhları kullanmaları konusunda uyardı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Mevsim şartlarının uygunluğu ile birlikte sorunsuz bir üst yapı için yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını kent merkezi ve kırsal bölgelerde aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, birçok noktada yoğun mesaisine devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Eskişehirlilerin sıklıkla kullandığı Tepebaşı ilçesi Kızılinler mahalle yolunda devam eden çalışmalar nedeniyle sürücüleri uyardı.

Yolun araç trafiğine kapatılacağını belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, “Kızılinler mahallesi yolu PMT serim ( yol yapım) çalışmaları nedeniyle 24.07.2023 günü saat 08.00’den itibaren yapılacak ikinci bir duyuruya kadar taşıt trafiğine kapatılacak olup, araç sürücülerinin alternatif yol güzergâhlarını kullanmaları gerekmektedir.” dediler.