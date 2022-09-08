Kızılay’dan 5 ilde öğrencilere destek

İzmir'de Türk Kızılayı Konak Şubesi okulların açılma döneminde ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımda bulundu. Kızılay, Siirt, Şırnak, Ağrı, Mardin, Diyarbakır'daki okullara kırtasiye malzemesi gönderdi.İZMİR (İGFA) - Okulların tam olarak açılmasına kısa bir süre kala kırtasiye yardımı çağrılarına kulak veren Türk Kızılayı Konak Şube Başkanlığı kampanya gerçekleştirdi.

Türk Kızılayı Konak Şube Başkanı Ömür Şanlı, yardımları ihtiyaç sahipleriyle buluşturmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Kızılay, Siirt, Şırnak, Ağrı, Mardin, Diyarbakır'daki ihtiyaçlı köy okullarına ulaştırmak üzere şubeye bağışlanan kırtasiye malzemelerini yola çıkarttıkalrını belirten Şanlı, "Ülkemizin her köşesindeki öğrencilerimizin sevincine ortak oluyoruz. Okulların açılma döneminde velilerimiz ve öğrencilerimizden çok sayıda başvuru almıştık. Bizim periyodik olarak yardım gönderdiğimiz ve temasta olduğumuz diğer şehirlerdeki okullara yardımlarımızı ulaştırdık. Kış mevsiminde bot, mont ve kışlık giysi desteği verdiğimiz okullarımıza kırtasiye yardımı ulaştırmış olduk. Türkiye’nin en batısından doğusuna kadar ulaşmamızı sağlayan bağışçılarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.