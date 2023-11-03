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Kızılay nasıl kuruldu? Geçmişteki ve güncel faaliyetleri neler?

YAŞAM 03.11.2023, 10:14
Kızılay nasıl kuruldu? Geçmişteki ve güncel faaliyetleri neler?

Her yıl 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutladığımız Kızılay Haftası içerisinde olmamız dolayısıyla Kızılay hakkında merak edilenleri Kızılay Bursa İl Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç'a sorduk. İşte Kızılay hakkında merak edilenler.Duygu TAŞKIRAN - M. Taha ÇELİKBAŞ - Ömer DEMİR - Herkes Duysun
BURSA (İGFA) -  Türk Kızılay, kâr amacı gütmeyen, yardım ve hizmetleri karşılıksız olarak sağlayan ve kamu yararına çalışan gönüllü bir sosyal hizmet kuruluşudur. 29 Ekim ile 4 Kasım tarihleri arasında her yıl kutladığımız Kızılay Haftası, yıl içindeki belirli gün ve haftalar arasında önemli bir yere sahiptir. Kızılay Haftası içerisinde olmamız nedeniyle Kızılay hakkında merak edilenleri, Türk Kızılay Bursa İl Merkezi Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç'a sorduk.

Tutanç, Kızılay'ın kuruluş tarihini, geçmişteki ve devam eden faaliyetlerini Herkes Duysun takipçileri ile paylaştı.

Kızılay'ın milletimizin en eski sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu belirten Prof. Dr. Murat Tutanç, "Kızılay 1868 yılında Doktor Abdullah Bey'in öncülüğünde Marko Paşa ve iki tane daha doktor tarafından kuruldu. Kurulduğu gibi yaralı ve hasta askerlere bakım hizmeti sunmaya başladı. Daha sonra Abdülhamid Han ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesinde bir afet kurumu haline geldi. İlk yıllarında askerlere yardım faaliyetleri gerçekleştiren bir kurum olarak varlığını sürdürürken, daha sonraları şubeleştirmeler gerçekleştirerek ihtiyaç sahibi olan herkese el uzatan bir kuruma dönüştü. Özellikle cumhuriyet yıllarında bir afet kurumu haline de bürünüyor. Afet durumlarında afetzedelere, rutinde de ihtiyaç sahiplerine yardım sağlayan bir kurum haline geliyor. 1940-1950'li yıllarda da kan hizmetleri Kızılay'a devrediliyor." dedi.

"NEREDE İHTİYAÇ SAHİBİ BİRİ VARSA KIZILAY ORADADIR"

Kızılay'ın hangi ülkelerde yoğun olarak faaliyet gösterdiğine ilişkin yöneltilen soruya da yanıt veren Prof. Dr. Murat Tutanç, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Yurt içinde ve yurt dışında bu hilali gören herkes kapılarını sonuna kadar açıyor. Nerede bir mazlum varsa Türk Kızılay da kendini onlara dokunmakla mükellef hissediyor. Hangi ülkede ihtiyaç sahibi biri varsa Kızılay oradadır."

İNTERNET ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPARAK GÖNÜLLÜ GÖREVLERE KATILABİLİRSİNİZ

Yaklaşık dört yıldır, Kızılay'da gönüllü olarak faaliyet gösterilebilmesi için kayıt oluşturulan “https://gonulluol.org/” isimli bir vatandaş sistemi olduğunu belirten Tutanç, “Tüm gönüllülerimizin burada kaydının oluşması gerekiyor. İnternet üzerinden çok kolay bir şekilde kayıt olabilirler. Bu sisteme başvuru sağladıktan sonra bizim gönüllü görevlerimize katılım sağlayabilirler.” açıklamasında bulundu.

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