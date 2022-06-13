Kızılay kan bağış istatistiklerini açıkladı... Bağışlarda pandemi öncesine dönüldü

Düzenli ve gönüllü kan bağışının öneminin pekiştirilmesi ve yaygınlaştırılması için kutlanan Dünya Kan Bağışçıları Günü’nde Kızılay, pandemi sonrası kan bağış istatistiklerini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Dünya Kan Bağışçıları Günü dolayısıyla pandemi sonrası bağış istatistiklerini paylaşan Türk Kızılayı, 2022'nin ilk yarısında kan bağışlarının 1,2 mliyonu aştığını kaydetti.

Pandeminin başlarında günde bin üniteye kadar düşen kan bağışı, hayatın normale dönmesi ile yeniden günlük 10 bin üniteye yaklaştığına vurgu yapılan açıklamada, Türkiye’de en çok kan bağışını ise lise mezunları ve 20-25 yaş arasındaki gençler yaptığı belirlendi.

2022 yılının ilk yarısında kan bağışında bulunan gönüllü vatandaşların yüzde 87,03’sini erkeklerin oluşturduğu, yüzde 12.97’ini ise kadınların oluşturduğuna dikkati çekilerek, "En fazla kan bağışında bulunan vatandaşlar lise mezunuyken, ikinci sırada onları lisans mezunları takip ediyor. İlk kez kan bağışında bulunan vatandaşların sayısı 370 binin üzerindeyken, düzenli ve geri dönen bağışçı sayısı ise 800 bini aşmış durumda. En çok kan bağışlayan yaş grubu ise 20 ila 25 arasındaki gençlerden oluşuyor. Kök hücre bağışlarında da artış sürüyor. 2022’nin ilk yarısında 46 bin 700 kök hücre bağışı gerçekleştirildi. En çok Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde kök hücre bağışı verilirken bugüne kadar bağışta bulunanların yüzde 57,93’ü erkeklerden, yüzde 42,07’si kadınlardan oluşuyor" denildi.

KAN BAĞIŞINDA PANDEMİ ÖNCESİNE DÖNÜLDÜ

Covid19 pandemisinin tüm dünyada kan bağış süreçlerini olumsuz etkilediğini ve hayatın normale dönmesine paralel olarak gönüllü kan bağışında da pandemi öncesine dönüldüğünü belirten Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, gerek pandemi sürecinde gerekse olağan dönemlerde hiçbir hastamız veya yaralımız kan bulunamadığı için olumsuz bir durum yaşamadıklarını belirterek, bağışçılara teşekkür etti.

Kızılay'ın 18 Bölge Kan Merkezi, 68 Kan Bağış Merkezi, 80 Sabit Kan Bağışı Noktası ve günlük ortalama 150 gezici ekip ile ortalama 300 farklı noktada kan bağışçısı kazanımı faaliyetlerini sürdürmeye devam ettiği kaydedildi.