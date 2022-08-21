Kızılay 'kadın afet gönüllüleri' yetiştiriyor

Gönüllüler, afet ve insani yardım başta olmak üzere Kızılay'ın ana faaliyet alanlarına katkı sunuyor. İnsani hizmetlerini en üst seviyede tutan Kızılay da nitelikli gönüllü desteği için uygulamalı afete müdahale eğitimi veriyor.İSTANBUL (İGFA) - Her gönüllü destek, insani hizmetlerin devamlılığı açısından büyük önem taşıyor. Afet müdahale kapasitesini arttırmanın yanı sıra afetlere hazırlıklı olmak için Toplum Temelli Afet Yönetimini savunan Kızılay, 200 bini aşkın kayıtlı gönüllüsünden aldığı desteğini de verdiği eğitimlerle nitelikli hale getiriyor.

Bu eğitim çalışmalarıyla afet gönüllüleri yetiştiren Kızılay, kadın gönüllülerine de bölge bölge oluşturulan “Kızılay Kadın Afet Gönüllüsü Yetiştirme Kampı” çalışmalarıyla Kızılay afet uzmanlarından afete müdahale eğitimini uygulamalı olarak veriyor.



Kuruluşunun ilk yıllarından bu yana kadın gönüllülerinin her zaman desteğini alan Kızılay, Afet Yönetimi Genel Müdürlüğü, Kızılay Akademi Başkanlığı ve Gönüllü Yönetimi Direktörlüğü ortak koordinasyonunda uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitim kapsamında Kızılay Kadın gönüllülerine Afet Malzemelerini Tanıma, Haberleşme, Afetlerde Beslenme ve İlk Yardım konularını anlatıyor. Gönüllüler, teorik eğitimlerinin yanı sıra çadır kuruyor, afet yemeği hazırlıyor, ilk yardım çalışması yapıyor. Eğitimlerini alan gönüllüler deprem, sel ve yangın gibi afetlere yönelik tatbikat çalışmalarına da katılacaklar.