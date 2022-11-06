Kızılay Haftası ülke geneli coşkuyla kutlandı

Kızılay Haftasında bu yıl da toplumun her kesiminde 7’den 70’e büyük ilgi gördü. Kızılaycılar, yürüttüğü faaliyetlere dair farkındalık oluşturmak, Kızılaycılık ruhunu öğrencilere aşılayarak dayanışma, sosyal sorumluluk, gönüllülük konularında bilinç oluşturmak için Şube ve Temsilcilikleriyle Türkiye’nin dört bir yanında gönüllüler eşliğinde meydanlarda ve okullardaydı.ANKARA (İGFA) - Türkiye genelinde Kızılay’ı tanıtan ve Kızılaycılık ruhunu yansıtan çeşitli etkinlikler, bilgilendirici faaliyetler, sergiler ve yürüyüşlerle tüm hafta boyunca coşkulu şekilde kutlandı.

Afet Müdahale ve Kan Merkezleri de hafta boyunca ziyaretçilerini ağırlayarak faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

KIZILAY SOKAĞI 13 BİNE YAKIN ZİYARETÇİYİ AĞIRLADI

“Dünden Daha Güçlüyüz” sloganı ile Kızılay Haftasının açılışını gerçekleştiren Türk Kızılay, Etimesgut yerleşkesinde kurulan Kızılay Sokağında hafta boyunca yaklaşık 13 bin ziyaretçiyi misafir etti. Çoğunlukla ilkokul öğrencilerinin ziyaret ettiği Kızılay Sokağında afetlerden korunma eğitimi, çocuk dostu oyun aracında öğrenci etkinlikleri, sahne gösterileri, geleneksel sokak oyunları, çocuklar için elektrikli tren, tarihi sergiler, film gösterimleri ve vantrolog gösterileri yer aldı.

“İnsanlığın Yedi Yüzü” fotoğrafları Kapadokya semalarında sergilendi.

Kızılay Haftası boyunca Türkiye genelinde sayısız etkinlik düzenleyerek vatandaşlarda farkındalık oluşturan Kızılay, farklı ülkelerde çekilen ve “İnsanlığın Yedi Yüzü” ismini verdiği fotoğrafları Kapadokya’nın Göreme beldesinde bulunan Meskendere Vadisi’nde sıcak hava balonlarına asarak dünyanın ilk gökyüzü sergisini gerçekleştirdi. 3 metre boyutundaki bez afişlere basılan 7 ayrı portre fotoğrafı taşıyan sıcak hava balonları hazırlıkların ardından peş peşe gökyüzüne yükseldi. Balonlar 45 dakika boyunca havada süzüldü.

Kızılay Haftası boyunca Türkiye’nin farklı şehirlerinde tarihi ve önemli yapılar aydınlatıldı. Galata Kulesi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, TOBB binası gibi yapılar kırmızı ışıkla aydınlatılarak farkındalık oluşturuldu.