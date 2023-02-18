Kızılay Depremzede kadınlara Whatsapp hattı

Türkiye 2 büyük depremin ardından 11 ili kapsayan afet bölgesinde ilk andan bu yana çalışmalarını sürdürürken afetten etkilenen kadın ve çocukların kişisel ihtiyaçları için özel bir hat kurdu.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kızılay depremden etkilenen 11 ilde hem depremin geride bıraktığı yıkım hem de mevsim şartlarıyla mücadele ediyor. Depremin hemen ardından ana sorumluluk alanı olan beslenme hizmetlerine odaklanan Kızılay, bu ihtiyacın bir sisteme oturmasının ardından diğer insani yardım çalışmalarını geliştirmeye başladı. Bölgede bulunan profesyonel Kızılay çalışanlarına, Kızılay Kadın gönüllüleri ile Genç Kızılay kadın gönüllüleri de destek oluyor.

Yeni doğum yapmış, hamile veya özel ihtiyaçları olan kadınları dinlemek, ihtiyaçlarını karşılamak için depremden etkilenen bölgede çalışmalarını devam ettiren Kızılay Kadın gönüllüleri, kendileriyle bire bir görüşmek isteyen depremzede kadınlar için ise bir WhatsApp hattı kurdu. Hamile depremzedeler gönüllüler tarafından bilgilendiriliyor ve talepleri gönüllü kadın doğum uzmanlarına iletiliyor. Depremin ilk günlerinde hastanelerin kadın doğum bölümüne gelen kadınların ilk anda ihtiyacı olan kıyafet ve diğer ihtiyaçlarına cevap veriliyor. Kızılay Kadın WhatsApp hattına ulaşmak isteyen kadınlar +90 552 150 18 68 ile iletişime geçebilir veya 168 Çağrı Merkezine ulaşabilirler.

Yaklaşık 2 bin kadın gönüllüsü ile deprem bölgelerinde hizmet veren Kızılay, acil ihtiyaçların başında gelen hijyenik ped, iç çamaşırı, kıyafet, ve hijyen malzemelerinin dağıtımına hız veriyor. Gönüllüler, yardım dağıtımlarında özellikle afetlerde dezavatajlı gruplar arasında yer alan kadınlara ulaşmaya çalışarak ihtiyaçlarını söylemekte zorlanan kadınların ihtiyaçlarını birebir takip ediyor, karşılamaya çalışıyor.