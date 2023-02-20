Kızılay'dan 'Hizmet Noktası Nerede' uygulaması

Kızılay, afetzedelerin hizmetlere daha hızlı ve kolay ulaşabilmesi için “Deprem bölgesinde en yakın Hizmet Noktası nerede” uygulamasını başlattı.ANKARA (İGFA) - 11 ilde şiddetli olarak hissedilen 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki iki depremin ardından yaraları sarmaya devam edilirken Kızılay, “Deprem Bölgesinde En Yakın Kızılay Hizmet Noktası Nerede” uygulamasını hayata geçirdi.

Depreminin ardından bölgede beslenme, temel ihtiyaç maddeleri ve afetzedelere yönelik psikolojik ilk yardım faaliyetleri veren Kızılay, deprem bölgesinde çalışan afetzedelerin bu hizmetlere daha hızlı ve kolay ulaşabilmesinin de yollarını geliştiriyor.

Afetzedeler Kızılay’ın Whatsapp hattına konumlarını göndererek kendilerine en yakın hizmet noktasının konum bilgisine anında ulaşabilecek.