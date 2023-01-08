Kızılay'dan Gölcük'e 'kıyafet dönüşüm' kutuları

Kocaeli'de Gölcük Belediyesi ve Kızılay arasında yapılan protokol ile ilçenin 100 faklı noktasına “Kıyafet Dönüşüm Kutuları” yerleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi ve Kızılay, yardımlaşma ve hayır için el ele verdi. Gölcük Belediyesi ve Kızılay arasında yapılan protokol ile ilçenin 100 faklı noktasına “Kıyafet Dönüşüm Kutuları” yerleştirildi.

Türk Kızılay, Gölcüklüler tarafından bağışlanan kıyafet ve tekstil ürünlerini; barınma, gıda, sağlık, nakdi yardımlar, giyim ve eğitim desteği faaliyetlerine kaynak oluşturmak için değerlendirecek.

Gölcüklülerin her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Hemşehrilerimi; bu anlamlı yardımlaşma hareketinde Türk Kızılay’a destek olmaya davet ediyorum. Yardımlaşma ve hayır projesinin gerçekleşmesi için yetki veren Saygıdeğer Meclis Üyelerime, Kızılay Kocaeli İl Merkezi Başkanı Sayın İbrahim Pay’a, Kızılay Gölcük Şubesi Başkanı Sayın Orhan Barış’a ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.