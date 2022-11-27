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Kızılay Bursa'dan Osmangazi'nin BAREM'ine tam not

YAŞAM 27.11.2022, 14:49
Kızılay Bursa'dan Osmangazi'nin BAREM'ine tam not

Kızılay Bursa Şube Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa’ya kazandırılan Türkiye’nin örnek sosyal belediyecilik projelerinden BAREM’i ziyaret ederek, tesis hakkında bilgiler aldı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi’nin vizyon projelerinden biri olan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (BAREM), STK ve çeşitli kamu kurumlarının ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Engelli Bakım ve Rehabilitasyon bölümü geçtiğimiz Mart ayında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş tarafından açılan BAREM’i ziyaret eden, Kızılay Bursa Şube Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç ve yönetim kurulu üyeleri, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’dan tesis hakkında bilgi aldı. BAREM’in, çok güzel bir merkez olduğunu söyleyen Tutanç, “İnsan burayı gezerken yapılan hizmetin ne denli önemli olduğunu idrak edebiliyor. Tesisi gezip gördükten sonra, benim yıllardır hayalini kurduğum bir projenin burada gerçekleşmiş olduğunu gördüm ve çok etkilendim” ifadelerini kullandı.

BAREM, ÇOK ÖNEMLİ İHTİYACA CEVAP VERECEK

BAREM’in büyük bir ihtiyaca cevap verecek çok önemli bir tesis olduğuna vurgu yapan Kızılay Bursa Şube Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç, “Çalışan insanlar olarak nasıl ki gündüzleri çocuklarımızı kreşlere bırakıyorsak, yaşlı ve engellilerimizi de kreş gibi bırakabileceğimiz bir merkeze ihtiyaç vardı. Böyle bir ihtiyaca cevap verecek tesisi kazandırdığı için, Bursalılar olarak Başkanımız Mustafa Dündar’a minnettar olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Kızılay Bursa Şubesi olarak tesisi gezdik, BAREM’le ilgili bilgiler aldık. Gönüllülerimiz marifetiyle bizler de nasıl yardımcı olabiliriz, başkanımızla bunları konuşup istişare ettik. Böyle bir tesisi Bursa’ya kazandırdığı için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

Kızılay heyetine tesisle ilgili bilgi veren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Demirtaş’ta toplam 20 bin 140 metrekare alan üzerine inşa edilen, 200 yataklı huzurevi, 150 engelli ve 150 alzheimer hastaları olmak üzere 500 kişiye rehabilitasyon imkanı sağlayacak dev merkezin, ilk olarak engelli bakım merkeziyle hizmet vermeye başladığını söyledi.

BAREM’in, açıldığı günden itibaren vatandaşlardan, STK ve kamu kurumlarından yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Başkan Dündar, “Pek çok kamu kurumu yöneticisi ve STK temsilcisini merkezimizde konuk edip bilgiler verdik. Kızılay Bursa Şube Başkanı ve yöneticileri de BAREM’i ziyaret etti. Tesis hakkında kendilerine bilgiler verip, birlikte neler yapabiliriz bunları konuştuk. Kızılay gibi bir kurumumuzun tecrübelerinden faydalanmak, bizler için de son derece önemli. Kendilerine ziyaretleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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