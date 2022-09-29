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Kızılay Buca'dan 'sevgi bohçası' desteği
YAŞAM 29.09.2022, 12:12
Türk Kızılay Buca Şubesi, Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne cerrahi önlük, tekerlekli sandalye ve yenidoğan sevgi bohçası desteğinde bulundu.İZMİR (İGFA) - Bağışların tesliminde Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, AK Parti Buca İlçe Başkanı Hakan Kalfaoğlu, Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. M. Yekta Öncel ve Türk Kızılay Buca Şube Başkanı Kamuran Temel yer aldı.
Bağışların tesliminde konuşma yapan Kamuran Temel, “Başhekimimizin kurumumuzdan bazı talepleri oldu. Bizde bağışcılarımızın destekleriyle bu talepleri yerine getirmenin sevincini yaşıyoruz. Sağlık çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın her zaman yanındayız” dedi.
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