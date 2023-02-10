Kızılay bölgede beslenme desteğini sürdürüyor

Bölgede 18 bine yakın personel ve gönüllüsüyle hizmet veren Kızılay, depremden etkilenen 10 ilde farklı noktalara yerleştirdiği aşevleri, mobil mutfakları ve ikram araçlarıyla depremzedelere beslenme desteğini sürdürüyor.ANKARA (İGFA) - Kızılay, 4 bine yakın profesyonel çalışanı ve 14 bine yakın gönüllüsü ile deprem bölgesinde yaraları sarmaya çalışıyor. Çalışmalarını ağırlıklı olarak depremzedelerin beslenme hizmetlerinin karşılanmasına odaklayan Kızılay, aynı zamanda bölgede görev yapan arama kurtarma ekipleri ile diğer çalışan ve gönüllülere de beslenme desteği sağlıyor.

Kızılay koordinesinde Afet Beslenme Grubunda yer alan kurum, kuruluş ve derneklerin kapasiteleri ile birlikte bölgede 5 Aşevi, 199 mobil mutfak, 86 ikram aracı, 5 mobil fırın, 21 Sahra Mutfak ile görev yapıyor.

Mobil mutfak ve ikram araçlarını depremden etkilenen tüm illere sevk eden Kızılay koordinesindeki Afet Beslenme Grubu şimdiye kadar yaklaşık 5,6 milyon sıcak yemek, 1,2 milyon çorba, 6 milyon litre su, 6,1 milyon ekmek, 3,5 milyonluk ikramlık malzeme ile beslenme hizmeti verdi.

Kızılay Beslenme Noktalarını Kızılay’ın sosyal medya hesaplarından ve www.kizilay.org.tr sitesinden ulaşılabilir.