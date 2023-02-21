Kızılay afet bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor

Kızılay, depremin en fazla etkilediği 10 ilde afetzedelerin beslenme ihtiyacını gidermek için başlattığı çalışmaları sürdürüyor.ANKARA (İGFA) - Beslenme hizmetini farklı noktalara yerleştirdiği aşevleri, mobil mutfakları ve ikram araçlarıyla yürüten Kızılay, Türkiye Afet Müdahale Planının kendisine verdiği koordinasyon görevi nedeniyle oluşturduğu afet beslenme platformu üyesi kurum ve STK’larla birlikte günlük 3 milyondan fazla kişiye sıcak yemek ulaştırıyor. Kızılay, deprem bölgelerinde 2 bine yakın profesyonel çalışanı ve 4 binden fazla gönüllüsü ile yaraları sarmaya çalışıyor.

Kızılay koordinesinde Afet Beslenme Grubunda yer alan kurum, kuruluş ve derneklerin kapasiteleri ile birlikte bölgede afetin 16. Gününde; 5 Aşevi, 86 ikram aracı, 375 mobil mutfak, 41 mobil fırın, 22 sahra mutfak ile görev yapmakta.

Kızılay, afet bölgesinde bulunan aşevleri ve mobil beslenme araçlarından günde 3 öğün olmak üzere afetin ilk gününden bugüne kadar an itibariyle toplamda 54 milyon 974 bin 477 kişilik beslenme desteği sağladı.

MOBİL SAĞLIK ARAÇLARI HİZMET VERİYOR

Kızılay, afetin hemen ardından kan temini ile başlattığı sağlık desteğini bölgeye gönderdiği mobil sağlık araçları ile sürdürüyor. Özellikle kırsal kesimde depremzedelerin birinci basamak sağlık hizmetleri alabilmeleri için gönderilen mobil sağlık araçları afet bölgelerinde binlerce depremzedeye ulaştı. Araçlarda 2 hekim, 1 hemşire ve 1 psikolog bulunuyor. Araçlarda muayene, kan tahlilleri, röntgen, EKG, solunum fonksiyon testi de yapılabiliyor.

Kızılay, afetzedelerin hizmetlere daha hızlı ve kolay ulaşabilmesi için “Deprem bölgesinde en yakın Hizmet Noktası nerede” uygulamasını başlattı. Kızılay’ın “Deprem bölgesinde en yakın Hizmet Noktası nerede” başlığı ile kullanıma aldığı 05521683086 numaralı Whatsapp hattına konumunu gönderen afetzedeler bulunduğu konuma en yakın “Kızılay ve diğer beslenme hizmeti veren kurum ve kuruluşların noktalar ile çadır kentlerin konum bilgilerini” afetzedelere anında ulaştırıyor.