Kız çocuklarına 'kelebek' bursu

Kelebek Mobilya’nın Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliği ile geçen sene kadınlar gününde başlattığı projenin ilk senesinde, yüzlerce lise, meslek okulu ve üniversite öğrencisi olan kız çocukları için burs sağlandıİSTANBUL (İGFA) -Geçtiğimiz yıl meydana gelen deprem felaketi sonrası gerçekleştirdiği yardım kampanyalarınn devamı olarak 8 Mart Kadınlar Günü’nü deprem bölgesindeki kız öğrencilere armağan eden Kelebek Mobilya, proje kapsamında deprem bölgesinde ailesini kaybetmiş yüzlerce kız çocuğuna burs imkânı sağladı.

Hazırlanan Kurumsal Sorumluluk reklam filminde Kelebek Mobilya reklam yüzlerinden Nükhet Duru, Tolgahan Sayışman, Almeda Abazi Sayışman, Cem Belevi ve Şebnem Sungur, “Kızlarımıza Kelebek Bursu” projesine destek vererek geçen sene olduğu gibi “Haydi Türkiye’m, kızlarımızın eğitimine kelebek etkisi yaratalım” mesajını vererek, deprem bölgesindeki kız çocukları için herkesi bağış yapmaya davet etti.

Projeyle ilgili detayları aktaran Kelebek Mobilya Marka Direktörü Serkan Kaplan, projeyle anne babasını depremde kaybeden kız çocuklarının eğitimlerinde bir aksaklık yaşanmaması için Kelebek burs fonu oluşturulduğuna dikkati çekerek, "Bu öğrencilerden Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerin Tıp, Hukuk, Mimarlık, Türk Dili Edebiyatı, Matematik, Uluslararası İlişkiler, Elektrik Elektronik Mühendisliği gibi bölümlerin son sınıflarındaki kız öğrencilerin 30’u okullarından mezun oldu. 2024 öğretim döneminde de desteklerine hemen başlandı. Hedefimiz bu fon yoluyla 2024 yılı sonuna kadar 1000 öğrenciye burs olanağı sağlayabilmek" diye konuştu.