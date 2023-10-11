Kız çocukları Bursa'dan dünyaya dostluk mesajı verdi

Bursa'da Nilüfer Kent Konseyi’nin Erasmus projesi kapsamında Türkiye’ye gelen çocuklar, Dünya Kız Çocukları Günü’nde dünyaya barış ve dostluk çağrısında bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde Almanya, Filistin ve Polonya’dan Türkiye’ye gelen çocukları ağırlandı.

Nilüfer Kent Konseyi’nin Dünya Kız Çocukları Günü ile ilgili Erasmus Projesi kapsamında Almanya, Polonya ve Filistin’den gelen 24 kız çocuğu, Nilüferli gençlerle bir araya geldi. Bir haftalık program kapsamında kentin farklı mekanlarını gezen çocuklar, Nilüfer Barış Meclisi’nde bir araya geldi.

Toplantıda Filistinli çocuklara da seslenerek destek mesajında da bulunuldu.

Ziyarete katılan çocuklar da Nilüfer’de ağırlanmaktan dolayı memnuniyetlerini dile getirirken, kız çocukları için farkındalık oluşturan projenin önemine vurgu yapan genç konuklar, dünyada barışın hakim olması dileğinde bulundular. Toplantı sonrası gençler pankart açarak barış ve dostluk mesajı verdi.