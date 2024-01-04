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Kıyı illere yağmur, Doğu'ya kar uyarısı

YAŞAM 04.01.2024, 07:58
Kıyı illere yağmur, Doğu'ya kar uyarısı

Meteoroloji, Ege ve Akdeniz illerine kuvvetli yağış, Güneydoğu ve Doğu illerine kar ve çığ uyarısı yaptı.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas'ın yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçeleri ile zamanla Diyarbakır'ın doğusu, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçeleri ile zamanla Diyarbakır'ın doğusu, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riskine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 18°C

Çok bulutlu

EDİRNE °C, 16°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C

Çok bulutlu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C

Çok bulutlu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ile Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur sivas'ın yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

KONYA °C, 15°C

Çok bulutlu

YOZGAT °C, 10°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer yoğun olmak üzere sis bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

DÜZCE °C, 16°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

KASTAMONU °C, 11°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 16°C

Çok bulutlu, yağmurlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

TOKAT °C, 12°C

Çok bulutlu, yağmurlu

TRABZON °C, 16°C

Çok bulutlu, yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, kuzey ve doğusunda karla karışı yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

VAN °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karlakarışık yağmurlu zamanla kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla Diyarbakır'ın doğusu, Mardin, Siirt ve Batman çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 10°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

MARDİN °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz’in doğusunda fırtına bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu 4 ila 6, öğle 5 ila 7, gece 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, gece batısı 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, batısı yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, akşam saatlerinde 1,0 ila 2,0 m Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde kuzeyi 6, Güney Ege'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyi 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, İskenderun Körfezi kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, anında orta.

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