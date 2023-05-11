Kitvak’tan moda tasarımcılarına teşekkür
İzmir HyattRegency Otel İstinye Park’ta düzenlenen “İzmir FashionWeek” kapsamında KİTVAK’a (Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı) destek sağlayan tasarımcılar,plaketle onurlandırıldı.İZMİR (İGFA) - Önemli defileden gelen bağışların, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen onkoloji hastaları ailelerin yaralarını sarmak için kullanıldığını açıklayan KİTVAK Yönetim Kurulu Başkanı A.İklil Ulueren, “Vakıf olarak depremden bu yana ihtiyaç sahibi bir çok aileye kol kanat germeye çalıştık. Hala da yardımlarımız sürmekte. O bölgeden kaçıp kentimize sığınanlar içinde, özellikle onkoloji hastalarının mağduriyetini asgariye indirmeye çabalıyoruz” dedi.
Ulueren, İzmir FashionWeek kapsamında kendilerine destek olan Yiğit Eryendi, Süleyman Deli, Nur Oskay, Anıl Oskay, Akif Örük, İpek Örük’e ve Pakize Sükan’a plaketlerini takdim ederken, depremzede aileler adına da şükranlarını sundu.
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|O
|P
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|31
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|32
|68
|4. A.Demirspor
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|31
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|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|34
|75
|2. Rizespor
|34
|66
|3. Sakaryaspor
|35
|62
|4. Pendikspor
|34
|61
|5. Eyüpspor
|34
|59
|6. Bodrumspor
|34
|58
|7. Göztepe
|34
|58
|8. Bandırmaspor
|34
|54
|9. Keçiörengücü
|34
|53
|10. Manisa FK
|34
|53
|11. Boluspor
|34
|49
|12. Tuzlaspor
|34
|38
|13. Altay
|35
|37
|14. Gençlerbirliği
|34
|34
|15. Altınordu
|34
|34
|16. Erzurumspor
|34
|33
|17. Adanaspor
|34
|25
|18. Denizlispor
|34
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|34
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|34
|82
|2. Arsenal
|35
|81
|3. Newcastle
|34
|65
|4. M. United
|34
|63
|5. Liverpool
|35
|62
|6. Tottenham
|35
|57
|7. Brighton
|33
|55
|8. Aston Villa
|35
|54
|9. Brentford
|35
|50
|10. Fulham
|35
|48
|11. Chelsea
|34
|42
|12. Crystal Palace
|35
|40
|13. Wolves
|35
|40
|14. Bournemouth
|35
|39
|15. West Ham United
|35
|37
|16. Nottingham Forest
|35
|33
|17. Everton
|35
|32
|18. Leicester City
|35
|30
|19. Leeds United
|35
|30
|20. Southampton
|35
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|33
|82
|2. Atletico Madrid
|33
|69
|3. Real Madrid
|33
|68
|4. Real Sociedad
|33
|61
|5. Villarreal
|33
|54
|6. Real Betis
|33
|52
|7. Girona
|33
|47
|8. Athletic Bilbao
|33
|47
|9. Rayo Vallecano
|33
|46
|10. Osasuna
|33
|44
|11. Sevilla
|33
|44
|12. Mallorca
|33
|41
|13. Celta Vigo
|33
|39
|14. Almeria
|33
|36
|15. Cadiz
|33
|35
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|33
|35
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|34
|18. Getafe
|33
|34
|19. Espanyol
|33
|31
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|33
|16