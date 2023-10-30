KİTVAK'ta 100. yıl coşkusu

Onkoloji tedavisi gören çocuklarımız ve onların ihtiyaç sahibi ailelerine destek olabilmek amacıyla 1996 yılında kurulan KİTVAK (Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı), Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıldönümünde iki önemli etkinliğe imza attı.İZMİR (İGFA) - Ege Üniversitesi KİTVAK -Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören çocuklar için, doktorlar ve sağlık çalışanların da katkılarıyla “Umuttur Cumhuriyet” temalı bir kutlama programı düzenleyen vakıf yönetimi, ayrıca “100. Yılda 100 Askıda Oda” kampanyasının da startını verdi.

Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi’ndeki kutlamaya katılan çocuklara özenle seçilen oyuncaklar dağıtılırken, her bir çocuğa Türk Bayrağı ile Nutuk kitabı da hediye edildi. Sofra Grup tarafından hazırlanan “Bayram” pastasının kesilip marşların söylendiği etkinlikteki temel amaç, çocuklardaki Cumhuriyet bilincinin güçlendirilmesi oldu.

KİTVAK, Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi’ndeki konukevleri ile DEÜ Hastanesi Onkoloji Servisi’nde yatan çocuklara da Türk Bayrağı ve Nutuk hediye etti.

HAYIRSEVERLERE ANLAMLI ÇAĞRI

Öte yandan KİTVAK, ödeme güçlüğü içindeki hasta ve yakınlarının ücretsiz barınmaları sağlamak amacıyla başlattığı “Askıda Oda” uygulamasını anlamlı bir kampanyaya dönüştürdü.

“Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 Askıda Oda” sloganıyla başlatılan kampanyada toplanacak bağışların, Ege Üniversitesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi hastane kampüslerindeki KİTVAK konukevlerinde kalan ihtiyaç sahibi ailelerin barınma sorunlarına çözüm olacağı açıklandı.

Hatırlanacağı gibi İzmir merkezli Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı, kendi alanında Türkiye’nin en büyük kapasiteli hastanesi olan Ege Üniversitesi KİTVAK -Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi’ni kurmuş, ardından hasta yakınları için kentin iki farklı bölgesinde birer konukevi ile bir hücre işleme merkezini hizmete açmıştı. Vakfın tüm bu hizmetleri, hayırseverlerin bağışlarıyla gerçekleştirildi.