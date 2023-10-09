Kitap Fuarı’nda gelin damat sürprizi

13. Kocaeli Kitap Fuarı renkli görüntülere sahne oluyor. Yeni evlenen Simge ve Ercan Deniz çifti nikâh sonrası gelinlik ve damatlığıyla Kitap Fuarı’nı ziyaret ettiKOCAELİ (İGFA) - Kapılarını geçtiğimiz Cumartesi günü Kocaelilere açan 13. Kocaeli Kitap Fuarı’nda 390 yayınevi, 450 yazar ve 750’yi aşkın etkinlikle vatandaşlar kâğıttan dünyaları keşfe çıkıyor. Birbirinden değerli yazarları düzenlediği söyleşi programlarıyla okurlarıyla buluşturan Kocaeli Kitap Fuarı renkli görüntülere de sahne oluyor.

Dünya evine giren Simge ve Ercan Deniz çifti gelinlik ve damatlığıyla Türkiye’nin en büyük Kitap Fuarı’nı ziyaret etti.

“GÜZEL BİR ANI OLDU”

13. Kocaeli Kitap Fuarı’na düğün sonrası gelinlik ve damatlığıyla ziyarete gelen Simge ve Ercan Deniz çifti stantları tek tek gezerek kitap alışverişi yaptı. Damat Ercan Deniz, Kitap Fuarı’na gelişleri ile ilgili olarak, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da heyecanla Kitap Fuarı’nı bekliyorduk. Düğün tarihimizle çakışınca biz de nikâh sonrası Kitap Fuarı’nı ziyaret edelim dedik. Hem bizim için hem de Kocaeli Kitap Fuarı için güzel bir anı oldu” dedi.