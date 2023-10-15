Kitap Fuarı'nda minikleri beğenisini kazandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak için hayata geçirdiği “Age Çocuk” adlı dergi, kitap fuarına gelen minikler tarafından çok beğenildiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 13’ncüsünü düzenlediği Kitap Fuarı söyleşi ve çeşitli etkinlikleriyle büyük ilgi görüyor.

Kitap sevgisini aşılamak, kentin okuma oranını artırmak ve gençlere kitap okumanın önemini anlatmak için düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı, çocukları da unutmuyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, kitap sevgisini eğlenceli bir şekilde vermeyi amaçladığı “Age (Adı Geçen Eser) Çocuk” isimli dergiyi hayata geçirdi. Age Çocuk Dergisinin teması “Şehir ve Kitap” olarak belirlendi. Çocuklar ve aileler tarafından çok sevilen dergiyi, fuarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi standından ücretsiz temin edebilir ya da www.agedergi.com adresinden PDF (Taşınabilir Belge Biçimi) olarak ücretsiz indirebilirsiniz.

ÖYKÜ, ŞİİR VE GEZİ YAZILARI

Kitap sevgisinin çocuk ve gençlerin hayatında önemli bir yere sahip olmasına vesile olan Büyükşehir Belediyesi, çocukların ilgisini çekecek içerikler üreterek, çocukların güzel konuşup yazmalarına, yorumlamalarına ve yetilerinin gelişmesine yardımcı oluyor. Hayata geçirdiği ve 11. sayısıyla ilk kez Kocaeli Kitap Fuarı’nda çocuklarla buluşan “Age Çocuk” adlı dergide de öykü, şiir ve gezi yazısı gibi türler kaleme alındı. Age Çocuk Dergisini okuyan çocuklar, bir yandan şehrin eğlenceli mekânlarını gezerken diğer yandan da Kocaeli tarihini öğreniyor.