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Kısa süreli fırtınaya dikkat! Türkiye'de bugün hava nasıl olacak?

YAŞAM 19.11.2022, 08:41
Kısa süreli fırtınaya dikkat! Türkiye'de bugün hava nasıl olacak?

Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (30-50 km/sa, kısa süreli 60 km/saat), Bursa başta olmak üzere Marmara'nın güneyinde zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor. Meteoroloji, Güneyli rüzgarlarla birlikte soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz ile G.Antep, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey iç ve batı kesimlerde güney yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğu bölgelerde yer yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'da kuvvetli (30-50 km/saat, kısa süreli 60 km/saat), Marmara'nın güneyinde kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Antalya'nın doğusunda (Aksu, Serik, Manavgat) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (30-50 km/sa, kısa süreli 60 km/saat), Bursa başta olmak üzere Marmara'nın güneyinde zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor. Güneyli rüzgarlarla birlikte soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

,MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölge genelinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, güneyinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 22°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Çok bulutlu, kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölge genelinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MANİSA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Göller Yöresinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANTALYA °C, 23°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 22°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ISPARTA °C, 16°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı (lodos) kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı (lodos) kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, G.Antep, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C

Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 18°C

Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

SİİRT °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısının açıkları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 6 ila 8, öğleden sonra 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, öğle saatlerine kadar batısı yer yer 3,0 ila 4,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 6 ila 8, öğleden sonra 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 2,5 ila 3,5m, öğleden sonra 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatı, güneyi güneydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, kuzeyi 3,0 ila 4,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz’de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,50 m, yer yer 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

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