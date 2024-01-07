Kış koşullarında araç ve sürüş güvenliği önemli

Önümüzdeki günlerde tüm yurtta kar yağışı bekleniyor. Karlı yol koşullarında sürüş ve can güvenliği için araçlarda kış lastiği büyük bir önem taşıyor. Olası trafik kazalarına karşı ilk önlem olarak kış lastiği de oldukça önemli.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye genelinde beklenen kar yağışlarıyla birlikte sürüş güvenliği yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşmeye başladı. Kar yağışları ile birlikte sürüş esnasında kaza tehlikesinin arttığına değinen Petlas Pazarlama Müdürü Esra Boran, ulaşımı sağlıklı ve güvenli bir şekilde sürdürmek için hava sıcaklığının 7 derecenin altındaki tüm yol koşullarında ve karlı yollarda sürüş güvenliği için kış lastiği kullanımının şart olduğuna dikkati çekti.

“MEVSİMİNE UYGUN LASTİK KULLANILMALI”

Kış koşullarında yol ve sürüş güvenliği için kış lastiği kullanımı ile ilgili bilgiler aktaran Boran, sürüş güvenliğinin, aracın yere temasını sağlayan lastiklerden başladığına dikkat çekti.

"Kış lastikleri, sadece kar yağışı olan koşullarda değil, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda sertleşmeyi önleyen özel bir bileşime ve karlı, buzlu yollarda tutunmayı artıran sırt desenlerine sahiptir" diyen Boran, "Zorlu kış koşulları için özel olarak geliştirilen kış lastikleri karlı zeminde daha kısa fren mesafesi ve daha yüksek çekiş gücü sağlar. Bu da soğuk ve karlı havalarda daha fazla yol güvenliği demektir. Ayrıca mevsime uygun lastik kullanımıyla lastiklerin kullanım ömrü uzar” diye konuştu.

Lastik değişiminin ardından, aracın genel bakımının yaptırılması gerektiğini söyleyen Boran, “Kötü hava koşullarıyla birlikte artan görüş zorlukları ve gün ışığının azalmasıyla araçların kış koşullarına uygunluğunun kontrol edilmesi, trafik güvenliği için hayati önem taşır. Yoğun kar, sis ya da yağmur gibi durumlarda, aracın kış lastiklerinin, lastik basıncı ve diş derinliklerinin yanı sıra akü, aydınlatma sistemi, silecekler, donmayı önleyen cam suyunun gözden geçirilmesi önemlidir. Dolayısıyla, aracınızı kışa hazırlamadan önce muhakkak lastik ve akü kontrolü yaptırmalısınız” dedi.