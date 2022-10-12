Kış aylarının vazgeçilmezi boza tezgaha çıktı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 1936 yılından beri üretilen kış aylarının sevilen içeceği besin deposu boza tezgahlarda yerini aldı.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Havaların soğumasıyla besleyici özelliğe sahip ve kış mevsiminin vazgeçilmez içecekleri arasında yer alan bozada üretim sezonu Pazaryeri ilçesinde başladı.

Pazaryeri ilçesinde 1936 yılından beri boza üretimi gerçekleştiren ve Türkiye’de en çok tercih edilen markaların arasında yer alan Soydan Boza kış aylarının gelmesiyle boza üretimine başladı.

86 yıldır Pazaryeri ilçe merkezinde dedeleri İshak Soydan tarafından açılan Soydan Boza, 5 kuşaktır aynı dükkanda aynı lezzetle helva ve boza üretmeye devam ediyor.

Ürettikleri bozaları başta Bilecik, Bursa, İstanbul, Sakarya, Kütahya, İzmir ve Ankara olmak üzere birçok ildeki tüketicilere gönderiyor.

Besin deposu olarak bilinen bozanın üretiminde su, darı ve mısır haricinde hiç bir kimyasal madde bulunmadığı söyleyen işletme sahibi İsmail Soydan, bozanın A, B, C ve E vitaminleri sayesinde vücut direncini soğuk algınlığına karşı koruduğunu söyledi.