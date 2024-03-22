Kırsalda kar alarmı!

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ani düşen hava sıcaklıkları ve kar yağışıyla birlikte şehrin kırsal mahalleleri ile yüksek kesimlerinde kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Son 2 gündür yurt genelinde ani düşen sıcaklık değerleri ile birlikte Eskişehir’de soğuk ve yağışlı hava etkili olurken meydana gelen kar yağışının olumsuzluk yaratmaması için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, kırsal mahalleler ve şehrin yüksek kesimlerinde ulaşımın aksamaması için kar küreme ve buzlanmaya karşı yoğun mesai yapıyor. Mihalıççık’ın yüksek kesimlerinde, Han Yazılıkaya, Seyitgazi Bardakçı, Örencik, Sarıcailyas, Şükranlı mahalle yollarında da kar küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapılarak önlemler alındı.

Yetkililer, Eskişehir’in kırsal mahalleleri ve yüksek kesimlerinde kar ve buzlanma görüldüğünü ifade ederek araç sürücülerini tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyardılar.